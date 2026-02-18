Meteo, le temperature minime di oggi 18 Febbraio: -5°C a L’Aquila

Dopo un temporaneo miglioramento, la situazione meteo è destinata a cambiare nuovamente in tempi rapidi: già dalla notte inizieranno a manifestarsi i primi effetti di una perturbazione intensa in arrivo sull’Italia. La fase di tregua sarà infatti molto breve. Tra mercoledì notte e venerdì è attesa una nuova ondata di maltempo, con precipitazioni localmente abbondanti in progressiva estensione dal Nord verso il Centro-Sud. In rinforzo anche la ventilazione, con raffiche fino a tempestose e mari molto agitati, mentre sulle Alpi è previsto un ulteriore e significativo carico di neve.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026:

-5°C a L’Aquila

a L’Aquila -4°C a Belluno

a Belluno -3°C a Norcia

a Norcia -2°C a Cuneo, Novara, Sondrio

a Cuneo, Novara, Sondrio -1°C a Asti, Bolzano, Milano, Piacenza, Verona

a Asti, Bolzano, Milano, Piacenza, Verona +0°C a Brescia, Parma, Udine

a Brescia, Parma, Udine +1°C a Latina, Torino, Treviso, Venezia

a Latina, Torino, Treviso, Venezia +2°C a Bergamo, Bologna, Cervia, Firenze, Frosinone, Lamezia Terme, Padova, Rimini, Viterbo

a Bergamo, Bologna, Cervia, Firenze, Frosinone, Lamezia Terme, Padova, Rimini, Viterbo +3°C a Aosta

a Aosta +4°C a Grosseto, Pescara, Pisa, Ragusa, Roma

a Grosseto, Pescara, Pisa, Ragusa, Roma +5°C a Bari, Lecce, Perugia, Termoli, Trieste

a Bari, Lecce, Perugia, Termoli, Trieste +6°C a Crotone

a Crotone +7°C a Genova, Siracusa

a Genova, Siracusa +8°C a Cagliari, Catania, Napoli, S.Maria Di Leuca

a Cagliari, Catania, Napoli, S.Maria Di Leuca +9°C a Ancona, Brindisi, Olbia

a Ancona, Brindisi, Olbia +10°C a Alghero

a Alghero +12°C a Pantelleria, Trapani

a Pantelleria, Trapani +13°C a Palermo, Reggio Calabria

a Palermo, Reggio Calabria +14°C a Lampedusa

