Meteo, le temperature minime di oggi 19 Febbraio: 0°C a Belluno

Il ciclone Pedro ha raggiunto l’Italia e tra oggi (giovedì 19) e venerdì 20 determinerà una fase di maltempo intenso, con piogge localmente abbondanti, venti forti e un generale peggioramento delle condizioni atmosferiche. Particolare attenzione alle Alpi, soprattutto ai settori centrali e orientali, dove oltre i 1000 metri sono attesi 40–50 cm di neve fresca in 24 ore già nel corso della giornata odierna. Sui mari tornerà inoltre una ventilazione tempestosa, con raffiche fino a 100 km/h, e condizioni di mare molto agitato lungo le coste più esposte.

Le temperature minime di oggi, giovedì 19 febbraio 2026:

0°C a Belluno

a Belluno +1°C a Cuneo, Sondrio

a Cuneo, Sondrio +2°C a Aosta, Bolzano

a Aosta, Bolzano +3°C a Milano, Norcia, Novara, Torino

a Milano, Norcia, Novara, Torino +5°C a Bergamo, Bologna, Piacenza, Potenza, Treviso, Udine

a Bergamo, Bologna, Piacenza, Potenza, Treviso, Udine +6°C a Ancona, Brescia, Campobasso, Cervia, Genova, Lamezia Terme, L’Aquila, Venezia, Verona

a Ancona, Brescia, Campobasso, Cervia, Genova, Lamezia Terme, L’Aquila, Venezia, Verona +7°C a Albenga, Brindisi, Olbia, Padova, Parma

a Albenga, Brindisi, Olbia, Padova, Parma +8°C a Bari, Cagliari, Catania, Reggio Calabria

a Bari, Cagliari, Catania, Reggio Calabria +9°C a Frosinone, Gela, Lecce, Perugia, Pescara

a Frosinone, Gela, Lecce, Perugia, Pescara +10°C a Crotone, Firenze, Grosseto, Messina, Termoli

a Crotone, Firenze, Grosseto, Messina, Termoli +11°C a Alghero, Pisa, Rimini, Trapani, Viterbo

a Alghero, Pisa, Rimini, Trapani, Viterbo +12°C a S.Maria Di Leuca

a S.Maria Di Leuca +13°C a Napoli, Pantelleria, Roma

a Napoli, Pantelleria, Roma +14°C a Latina, Palermo

a Latina, Palermo +15°C a Lampedusa

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: