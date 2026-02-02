Meteo, le temperature minime di oggi 2 Febbraio: -4°C a L’Aquila

Tra la serata odierna e la giornata di martedì 3, una nuova perturbazione interesserà il Centro-Nord e la Sardegna, determinando un netto contrasto meteo lungo la Penisola. Al Nord-Ovest si affermeranno condizioni pienamente invernali, con nevicate fino a quote basse, localmente prossime alla pianura sul Piemonte. Al Sud, invece, prevarrà tempo più stabile e asciutto, con temperature insolitamente elevate che potranno avvicinarsi ai 20°C, sospinte dal richiamo di Scirocco.

A breve distanza, l’evoluzione resterà dinamica: una seconda perturbazione, in risalita dal Nord Africa, è attesa coinvolgere rapidamente gran parte del Paese tra la tarda giornata di martedì e mercoledì 4, rinnovando una fase di instabilità su molte regioni.

Le temperature minime di oggi, lunedì 2 febbraio 2025:

-4°C a L’Aquila, Norcia

a L’Aquila, Norcia -2°C a Sondrio

a Sondrio -1°C a Firenze, Verona, Viterbo

a Firenze, Verona, Viterbo +0°C a Belluno, Bologna, Bolzano, Cervia, Treviso

a Belluno, Bologna, Bolzano, Cervia, Treviso +1°C a Aosta, Brescia, Cuneo, Frosinone, Grosseto, Latina, Milano, Venezia

a Aosta, Brescia, Cuneo, Frosinone, Grosseto, Latina, Milano, Venezia +2°C a Novara, Parma, Pisa, Rimini, Roma

a Novara, Parma, Pisa, Rimini, Roma +3°C a Bergamo, Pescara, Torino, Udine

a Bergamo, Pescara, Torino, Udine +4°C a Piacenza, Trieste

a Piacenza, Trieste +5°C a Bari, Crotone

a Bari, Crotone +6°C a Ancona, Brindisi, Cagliari, Genova, Termoli

a Ancona, Brindisi, Cagliari, Genova, Termoli +7°C a Alghero, Foggia, Olbia

a Alghero, Foggia, Olbia +8°C a Catania, Napoli, S.Maria Di Leuca

a Catania, Napoli, S.Maria Di Leuca +9°C a Gela

a Gela +10°C a Lamezia Terme

a Lamezia Terme +11°C a Messina, Pantelleria, Reggio Calabria

a Messina, Pantelleria, Reggio Calabria +12°C a Trapani

a Trapani +13°C a Lampedusa, Palermo

