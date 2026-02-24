Meteo, le temperature minime di oggi 24 Febbraio: –2°C a L’Aquila

L’alta pressione di matrice azzorriana si è ormai consolidata su tutta la Penisola e continuerà a dominare lo scenario meteo almeno fino a venerdì 27. La struttura anticiclonica assicurerà condizioni diffusamente stabili e asciutte su tutte le regioni, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. In un contesto di ventilazione debole e forte stabilità atmosferica, aumenterà tuttavia la probabilità di nebbie anche dense e di nubi basse durante le ore notturne e al primo mattino, soprattutto sulle pianure del Nord e nelle vallate interne del Centro. Le marcate inversioni termiche notturne favoriranno un raffreddamento nei bassi strati, mentre in quota l’aria più mite contribuirà a un progressivo rialzo delle temperature diurne.

Le temperature massime tenderanno così a portarsi sensibilmente oltre le medie stagionali, con scarti più evidenti nelle aree collinari e pedemontane, dove l’erosione dell’inversione sarà più rapida. Un quadro tipico di stabilità invernale anticiclonica, caratterizzato da escursioni termiche marcate e da una qualità dell’aria che potrà risentire del ridotto rimescolamento verticale.

Le temperature minime di oggi, martedì 24 febbraio 2026:

-2°C a L’Aquila

a L’Aquila +0°C a Bolzano

a Bolzano +1°C a Belluno, Norcia

a Belluno, Norcia +2°C a Cuneo, Novara, Parma, Treviso

a Cuneo, Novara, Parma, Treviso +3°C a Cervia, Rimini

a Cervia, Rimini +4°C a Milano, Piacenza, Sondrio, Torino, Udine, Venezia

a Milano, Piacenza, Sondrio, Torino, Udine, Venezia +5°C a Bergamo, Bologna, Brescia, Grosseto, Siracusa

a Bergamo, Bologna, Brescia, Grosseto, Siracusa +6°C a Perugia, Pescara

a Perugia, Pescara +7°C a Brindisi, Catania, Pisa

a Brindisi, Catania, Pisa +8°C a Alghero, Ancona, Aosta, Bari, Firenze, Gela, Lecce, Trapani, Trieste, Viterbo

a Alghero, Ancona, Aosta, Bari, Firenze, Gela, Lecce, Trapani, Trieste, Viterbo +9°C a Frosinone, Latina, Napoli, Padova, Verona

a Frosinone, Latina, Napoli, Padova, Verona +10°C a Cagliari, Crotone, Roma

a Cagliari, Crotone, Roma +12°C a Genova, Lamezia Terme, Olbia, Pantelleria, Reggio Calabria

a Genova, Lamezia Terme, Olbia, Pantelleria, Reggio Calabria +13°C a Lampedusa, Messina, Palermo, S.Maria Di Leuca

