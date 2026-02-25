Meteo, le temperature minime di oggi 25 Febbraio: –2°C a L’Aquila

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli numerici confermano la tenuta del campo anticiclonico sul Mediterraneo e sull’Europa meridionale, con una temporanea espansione verso l’Europa centrale e l’area baltica. Questa configurazione agirà fino a giovedì come una vera e propria barriera alle perturbazioni atlantiche, deviando il flusso occidentale verso latitudini più settentrionali. Sull’Italia continueranno quindi a prevalere condizioni stabili e asciutte, con ventilazione debole nei bassi strati. In tale contesto saranno frequenti nebbie e nubi basse su pianure e fondovalle del Centro-Nord, oltre a coperture stratiformi lungo il settore ligure e tirrenico, tipiche delle fasi anticicloniche a componente oceanica.

Le temperature si manterranno generalmente superiori alle medie del periodo, con valori diurni localmente assimilabili a quelli di inizio primavera, in un quadro complessivamente stabile ma poco dinamico.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 25 febbraio 2026:

-2°C a L’Aquila

a L’Aquila +0°C a Belluno

a Belluno +1°C a Bolzano, Norcia

a Bolzano, Norcia +4°C a Sondrio, Udine

a Sondrio, Udine +5°C a Brescia, Grosseto, Lamezia Terme, Milano, Treviso, Venezia, Verona, Viterbo

a Brescia, Grosseto, Lamezia Terme, Milano, Treviso, Venezia, Verona, Viterbo +6°C a Bergamo, Cagliari, Catania, Firenze, Novara, Olbia, Pisa

a Bergamo, Cagliari, Catania, Firenze, Novara, Olbia, Pisa +7°C a Aosta, Perugia, Pescara

a Aosta, Perugia, Pescara +8°C a Ancona, Bari, Cuneo, Lecce, Trapani, Trieste

a Ancona, Bari, Cuneo, Lecce, Trapani, Trieste +9°C a Albenga, Alghero, Palermo, Parma, Piacenza, Reggio Calabria, Rimini, Termoli

a Albenga, Alghero, Palermo, Parma, Piacenza, Reggio Calabria, Rimini, Termoli +10°C a Bologna, Cervia, Crotone, Frosinone, Gela, Latina, Padova, Pantelleria, Roma, Torino

a Bologna, Cervia, Crotone, Frosinone, Gela, Latina, Padova, Pantelleria, Roma, Torino +11°C a Genova, Napoli

a Genova, Napoli +13°C a Brindisi, Lampedusa, Messina

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: