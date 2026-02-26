Meteo, le temperature minime di oggi 26 Febbraio: -2°C a L’Aquila

L’attuale dominio dell’anticiclone delle Azzorre garantisce all’Italia una fase di stabilità prolungata, caratterizzata tuttavia da marcate inversioni termiche che favoriscono la persistenza di nebbie e nubi basse, soprattutto sulle pianure del Centro-Nord. Questa configurazione mantiene le temperature sopra le medie stagionali, ma determina al contempo un significativo ristagno degli inquinanti nei bassi strati dell’atmosfera, con un evidente peggioramento della qualità dell’aria nei principali centri urbani.
La situazione è comunque destinata a mutare nel corso del fine settimana, quando un progressivo cedimento del campo barico a partire dal Mediterraneo occidentale aprirà un varco alle perturbazioni atlantiche, segnando il ritorno delle precipitazioni e di una ventilazione più vivace su gran parte del territorio.
Le temperature minime di oggi, giovedì 26 febbraio 2026:
- –2°C a L’Aquila
- +0°C a Belluno
- +1°C a Aosta, Bolzano, Cuneo, Sondrio
- +2°C a Brescia, Novara
- +3°C a Milano, Norcia, Udine, Verona
- +4°C a Perugia, Treviso, Venezia
- +5°C a Bergamo, Firenze, Grosseto, Siracusa, Trieste, Viterbo
- +6°C a Alghero, Frosinone, Lamezia Terme, Latina, Roma
- +7°C a Bari, Catania, Lecce, Pescara, Pisa
- +8°C a Cagliari, Pantelleria, Piacenza
- +9°C a Ancona, Trapani
- +10°C a Brindisi, Gela, Palermo, Parma, Reggio Calabria, Rimini, S.Maria Di Leuca
- +11°C a Bologna, Cervia, Crotone, Olbia
- +13°C a Genova, Messina
- +14°C a Lampedusa
