Meteo, le temperature minime di oggi 27 Febbraio: -2°C a L’Aquila

L’alta pressione azzorriana resterà il perno della circolazione sull’area mediterranea anche nei prossimi giorni, pur mostrando segnali di progressivo cedimento sul comparto occidentale europeo. Questo parziale indebolimento consentirà a infiltrazioni nuvolose di avvicinarsi al Mediterraneo occidentale e, a tratti, anche all’Italia, ma senza il coinvolgimento dei nuclei perturbati più organizzati in transito sull’Atlantico. Tra la fine del weekend e l’inizio della prossima settimana il quadro potrebbe risultare leggermente più dinamico al Nord, dove tra lunedì 2 e martedì 3 non si escludono deboli precipitazioni, associate a un moderato rinforzo dei venti meridionali, in particolare di Scirocco.

Si tratterà, allo stato attuale, di un passaggio piuttosto marginale, inserito in un contesto ancora prevalentemente stabile su gran parte del Paese.

Le temperature minime di oggi, venerdì 27 febbraio 2026:

–2°C a L’Aquila

a L’Aquila +1°C a Aosta, Belluno, Norcia

a Aosta, Belluno, Norcia +2°C a Bolzano, Cuneo, Udine

a Bolzano, Cuneo, Udine +3°C a Cervia, Treviso, Verona

a Cervia, Treviso, Verona +4°C a Milano, Perugia, Rimini, Trieste

a Milano, Perugia, Rimini, Trieste +5°C a Brescia, Ferrara, Grosseto, Novara, Olbia, Parma, Piacenza, Venezia, Viterbo

a Brescia, Ferrara, Grosseto, Novara, Olbia, Parma, Piacenza, Venezia, Viterbo +6°C a Bergamo, Bologna, Frosinone, Lamezia Terme, Latina, Pisa

a Bergamo, Bologna, Frosinone, Lamezia Terme, Latina, Pisa +7°C a Alghero, Ancona, Catania, Crotone, Pescara

a Alghero, Ancona, Catania, Crotone, Pescara +8°C a Brindisi, Firenze, Lecce

a Brindisi, Firenze, Lecce +9°C a Cagliari, Pantelleria, Reggio Calabria, S.Maria Di Leuca

a Cagliari, Pantelleria, Reggio Calabria, S.Maria Di Leuca +10°C a Gela, Palermo, Roma

a Gela, Palermo, Roma +11°C a Napoli, Trapani

a Napoli, Trapani +12°C a Messina

a Messina +13°C a Genova

a Genova +14°C a Lampedusa

