Meteo, le temperature minime di oggi 28 Febbraio: +1°C a Belluno

L’alta pressione continuerà a garantire condizioni in prevalenza stabili anche nel fine settimana, pur mostrando i primi segnali di un lieve cedimento. Proprio questa graduale flessione del campo barico favorirà il transito della parte più marginale di una debole perturbazione atlantica. Tra domenica 1 e lunedì 2 marzo sono attesi maggiori annuvolamenti sulle regioni del Centro-Nord, con precipitazioni sparse che, allo stato attuale delle proiezioni, sembrano più probabili sui settori nord-occidentali. Si tratterà di un passaggio rapido e poco organizzato, inserito in un contesto ancora dominato da una circolazione complessivamente anticiclonica.

Le temperature minime di oggi, sabato 28 febbraio 2026:

+1°C a Belluno, L’Aquila

a Belluno, L’Aquila +2°C a Aosta

a Aosta +3°C a Bolzano, Cuneo

a Bolzano, Cuneo +4°C a Novara, Trieste, Verona

a Novara, Trieste, Verona +5°C a Brescia, Cervia, Olbia, Rimini

a Brescia, Cervia, Olbia, Rimini +6°C a Ancona, Campobasso, Termoli, Treviso, Udine, Venezia

a Ancona, Campobasso, Termoli, Treviso, Udine, Venezia +7°C a Bergamo, Brindisi, Cagliari, Padova, Piacenza, Pisa

a Bergamo, Brindisi, Cagliari, Padova, Piacenza, Pisa +8°C a Bari, Firenze, Foggia, Lecce, Pescara

a Bari, Firenze, Foggia, Lecce, Pescara +9°C a Grosseto, Parma, Perugia, Roma, Taranto, Torino, Viterbo

a Grosseto, Parma, Perugia, Roma, Taranto, Torino, Viterbo +10°C a Alghero, Bologna, Crotone, Milano, Pantelleria, S.Maria Di Leuca, Trapani

a Alghero, Bologna, Crotone, Milano, Pantelleria, S.Maria Di Leuca, Trapani +11°C a Albenga, Catania, Lamezia Terme, Palermo

a Albenga, Catania, Lamezia Terme, Palermo +12°C a Gela, Napoli, Reggio Calabria, Rieti

a Gela, Napoli, Reggio Calabria, Rieti +13°C a Genova, Messina

a Genova, Messina +14°C a Lampedusa

