Meteo, le temperature minime di oggi 3 Febbraio: 0°C a Torino

Una vasta perturbazione atlantica sta interessando in queste ore le regioni centro-settentrionali, determinando un quadro meteorologico fortemente contrastato sull’Italia. Al Nord, e in particolare sul Nord-Ovest, l’afflusso di aria più fredda nei bassi strati mantiene condizioni pienamente invernali, con nevicate fino a quote molto basse e locali sconfinamenti della neve fin verso la pianura piemontese. Di segno opposto la situazione al Centro-Sud, dove prevalgono condizioni più stabili e asciutte grazie al richiamo di correnti meridionali di Scirocco, responsabili di un marcato aumento termico e di temperature massime prossime ai 18–20 °C, soprattutto sulle regioni meridionali e lungo i settori più esposti al flusso caldo. Il risultato è un’Italia divisa in due, con un netto gradiente termico e meteorologico tra Nord e Sud.

Le temperature minime di oggi, martedì 3 febbraio 2025:

+0°C a Aosta, Asti, Belluno, Cuneo, Torino

a Aosta, Asti, Belluno, Cuneo, Torino +1°C a Bolzano, Novara

a Bolzano, Novara +2°C a L’Aquila

a L’Aquila +3°C a Bergamo, Milano

a Bergamo, Milano +4°C a Brescia, Parma, Piacenza, Treviso, Udine, Venezia, Verona

a Brescia, Parma, Piacenza, Treviso, Udine, Venezia, Verona +5°C a Bologna, Genova

a Bologna, Genova +6°C a Catania, Cervia, Pescara, Trieste

a Catania, Cervia, Pescara, Trieste +7°C a Bari, Firenze, Foggia, Lamezia Terme, Olbia, Rimini

a Bari, Firenze, Foggia, Lamezia Terme, Olbia, Rimini +8°C a Brindisi, Frosinone, Lecce, Napoli, Perugia

a Brindisi, Frosinone, Lecce, Napoli, Perugia +9°C a Ancona, Termoli

a Ancona, Termoli +10°C a Cagliari, Grosseto, Pisa

a Cagliari, Grosseto, Pisa +11°C a Gela, Viterbo

a Gela, Viterbo +12°C a Crotone, Roma

a Crotone, Roma +13°C a Latina, Messina, Reggio Calabria, S. Maria di Leuca

a Latina, Messina, Reggio Calabria, S. Maria di Leuca +14°C a Alghero, Pantelleria, Trapani

a Alghero, Pantelleria, Trapani +16°C a Lampedusa

a Lampedusa +17°C a Palermo

