Meteo, le temperature minime di oggi 4 Febbraio: 0°C a Sondrio

La configurazione atmosferica sull’Europa meridionale continua a mostrare un assetto bloccato, dominato da un flusso atlantico umido e mite che alimenta una sequenza ravvicinata di sistemi perturbati diretti verso il Mediterraneo centrale. In questo contesto l’Italia rimane esposta a passaggi perturbati ripetuti, con fasi di maltempo alternate a brevi pause. Nel corso delle prossime ore si esaurirà l’azione della prima perturbazione di febbraio sulle regioni centro-settentrionali. In serata, però, un nuovo impulso perturbato in risalita dal Nord Africa raggiungerà la Sardegna, per poi estendersi nella giornata di mercoledì al resto del Paese. La tendenza per la seconda parte della settimana conferma ulteriori ingressi instabili, a conferma di una fase ancora dinamica e spesso piovosa.
Le temperature minime di oggi, mercoledì 4 febbraio 2025:
- +0°C a Belluno, Sondrio
- +1°C a Aosta, Bolzano, Cuneo
- +3°C a Novara, Piacenza, Verona
- +4°C a Bergamo, Bologna, Brescia, Milano, Parma, Torino
- +5°C a Cervia
- +6°C a Albenga, Genova, L’Aquila, Padova, Rimini, Treviso, Udine, Venezia
- +8°C a Alghero, Ancona, Firenze
- +9°C a Cagliari, Frosinone, Olbia, Perugia, Trieste
- +10°C a Pescara, Pisa, Viterbo
- +11°C a Grosseto, Roma
- +12°C a Foggia, Pantelleria, Termoli
- +13°C a Napoli, Trapani
- +14°C a Brindisi, Capri, Catania, Crotone, Gela, Lampedusa, Latina, S.Maria Di Leuca
- +15°C a Bari, Lamezia Terme, Lecce, Palermo
- +16°C a Messina, Reggio Calabria
