Meteo, le temperature minime di oggi 5 Febbraio: -4°C a Aosta

Nelle prossime ore una nuova perturbazione lascerà la Sardegna dirigendosi verso il Sud Italia, mentre un fronte decisamente più organizzato è atteso tra giovedì sera e venerdì, quando il maltempo coinvolgerà gran parte del Paese. In questa seconda fase sono previste precipitazioni diffuse, localmente anche abbondanti al Nord e lungo le regioni tirreniche, accompagnate da venti di burrasca al Centro-Sud e mari fino a molto agitati. Il contesto atmosferico resterà dominato da correnti atlantiche temperate, senza ingressi freddi significativi: di conseguenza, le temperature tenderanno a mantenersi spesso superiori alle medie del periodo.

Le temperature minime di oggi, giovedì 5 febbraio 2025:

-4°C a Aosta

a Aosta -3°C a Cuneo

a Cuneo -2°C a Novara

a Novara -1°C a Asti

a Asti +0°C a Torino, Vercelli

a Torino, Vercelli +2°C a Albenga, Bolzano

a Albenga, Bolzano +3°C a Piacenza

a Piacenza +4°C a Bergamo, Milano

a Bergamo, Milano +5°C a Brescia, Grosseto, Parma, Viterbo

a Brescia, Grosseto, Parma, Viterbo +6°C a Bologna, Cervia, Genova, Pisa, Roma, Treviso, Udine, Verona

a Bologna, Cervia, Genova, Pisa, Roma, Treviso, Udine, Verona +7°C a Firenze, Latina, Rimini, Venezia

a Firenze, Latina, Rimini, Venezia +8°C a Alghero, Ancona, Frosinone, Perugia, Trieste

a Alghero, Ancona, Frosinone, Perugia, Trieste +9°C a Lamezia Terme, Lecce, Padova, Pescara

a Lamezia Terme, Lecce, Padova, Pescara +10°C a Bari, Brindisi, Cagliari, Napoli, Olbia, Reggio Calabria

a Bari, Brindisi, Cagliari, Napoli, Olbia, Reggio Calabria +11°C a Catania, Crotone

a Catania, Crotone +12°C a Messina

a Messina +13°C a Gela, Palermo, S.Maria Di Leuca

a Gela, Palermo, S.Maria Di Leuca +14°C a Pantelleria, Trapani

a Pantelleria, Trapani +16°C a Lampedusa

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: