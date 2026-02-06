Meteo, le temperature minime di oggi 6 Febbraio: +1°C a Aosta

Una perturbazione di forte intensità ha interessato l’Italia dalla serata di ieri, determinando un peggioramento marcato con piogge diffuse, locali rovesci anche abbondanti e una ventilazione sostenuta. Nelle prossime ore la fase di maltempo tenderà ad estendersi a gran parte del Paese, con condizioni instabili soprattutto nella prima parte della giornata e la possibilità di precipitazioni localmente intense.Particolare attenzione va riservata anche al vento: sui mari di Ponente sono attese raffiche fino a 80–100 km/h, con mari molto mossi o agitati e rischio di mareggiate lungo i litorali maggiormente esposti.

La circolazione resterà dinamica e perturbata anche nel corso del fine settimana, con ulteriori passaggi instabili e nuove fasi di pioggia.

Le temperature minime di oggi, venerdì 6 febbraio 2025:

+1°C a Aosta

a Aosta +3°C a Cuneo

a Cuneo +5°C a Bolzano, Torino

a Bolzano, Torino +6°C a Albenga, Novara, Udine

a Albenga, Novara, Udine +7°C a Bergamo, Brescia, Milano, Piacenza, Treviso, Venezia

a Bergamo, Brescia, Milano, Piacenza, Treviso, Venezia +8°C a Bologna, Padova, Parma, Perugia, Verona

a Bologna, Padova, Parma, Perugia, Verona +9°C a Ancona, Bari, Cervia, Frosinone, Genova, Lecce, Pescara, Rimini

a Ancona, Bari, Cervia, Frosinone, Genova, Lecce, Pescara, Rimini +10°C a Firenze, Trieste

a Firenze, Trieste +11°C a Brindisi, Grosseto, Lamezia Terme, Pisa, Viterbo

a Brindisi, Grosseto, Lamezia Terme, Pisa, Viterbo +12°C a Napoli, Reggio Calabria, Roma

a Napoli, Reggio Calabria, Roma +13°C a Catania, Crotone, Gela, S.Maria Di Leuca

a Catania, Crotone, Gela, S.Maria Di Leuca +14°C a Latina

a Latina +15°C a Alghero, Trapani

a Alghero, Trapani +16°C a Cagliari, Lampedusa, Palermo, Pantelleria

