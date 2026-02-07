Meteo, le temperature minime di oggi 7 Febbraio: -2°C a Aosta

Tra oggi e domenica l’Italia verrà interessata da due impulsi perturbati, con piogge diffuse su molte regioni e una nuova fase di venti forti. Nel corso di domenica è atteso l’ingresso del sistema più incisivo, con la possibile formazione di un vortice ciclonico in prossimità della Sardegna: ciò favorirà un deciso rinforzo dei venti meridionali sull’Isola e sui mari di Ponente. Nella giornata di lunedì il minimo depressionario potrebbe poi traslare verso il basso Tirreno, per spingersi successivamente sullo Mar Ionio.

Sul fronte delle precipitazioni, domenica il maltempo tenderà a intensificarsi dapprima sulla Sardegna, per poi estendersi tra pomeriggio e sera a Liguria, Piemonte, Emilia, versanti tirrenici e Sicilia, con la possibilità di rovesci intensi e temporali.

Le temperature minime di oggi, sabato 7 febbraio 2025:

-2°C a Aosta

a Aosta -1°C a Cuneo

a Cuneo +2°C a Bolzano, Milano, Novara, Parma, Piacenza, Verona

a Bolzano, Milano, Novara, Parma, Piacenza, Verona +3°C a Brescia, Cervia, Rimini, Torino

a Brescia, Cervia, Rimini, Torino +4°C a Bergamo, Bologna

a Bergamo, Bologna +5°C a Perugia, Treviso, Venezia, Viterbo

a Perugia, Treviso, Venezia, Viterbo +6°C a Albenga, Ancona, Bari, Grosseto, Padova, Udine

a Albenga, Ancona, Bari, Grosseto, Padova, Udine +7°C a Lecce, Olbia

a Lecce, Olbia +8°C a Firenze, Pescara, Roma

a Firenze, Pescara, Roma +9°C a Brindisi, Catania, Gela, Genova, Rieti, Termoli, Trieste

a Brindisi, Catania, Gela, Genova, Rieti, Termoli, Trieste +11°C a Cagliari, Crotone, Foggia, Pantelleria, Pisa, Trapani

a Cagliari, Crotone, Foggia, Pantelleria, Pisa, Trapani +12°C a Alghero, Napoli

a Alghero, Napoli +13°C a S.Maria Di Leuca

a S.Maria Di Leuca +14°C a Lamezia Terme, Lampedusa, Messina, Palermo, Reggio Calabria

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: