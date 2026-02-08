Meteo, le temperature minime di oggi 8 Febbraio: -1°C a Aosta

Nelle prossime ore la perturbazione che ha interessato l’Italia si allontanerà gradualmente verso est, dopo aver provocato instabilità soprattutto sulle regioni meridionali e in particolare lungo il versante tirrenico. Nel frattempo un nuovo sistema frontale ha già raggiunto la Sardegna, dove è in atto una ripresa delle precipitazioni, in estensione nel corso della giornata anche al Centro tirrenico, alla Liguria e al basso Piemonte. La prossima settimana resterà dominata da un flusso atlantico teso e continuo, capace di trasportare verso l’Europa e l’Italia una serie di rapide perturbazioni da ovest verso est. Ne conseguiranno ulteriori fasi di pioggia, nuove nevicate in montagna e ventilazione a tratti sostenuta.

Le temperature si manterranno nel complesso miti, con un temporaneo ulteriore aumento da metà settimana, quando affluiranno masse d’aria più temperate provenienti da latitudini sub-tropicali.

Le temperature minime di oggi, domenica 8 febbraio 2025:

-1°C a Aosta

a Aosta +0°C a Belluno

a Belluno +1°C a L’Aquila, Sondrio

a L’Aquila, Sondrio +2°C a Bolzano, Cuneo, Treviso

a Bolzano, Cuneo, Treviso +3°C a Brescia, Udine, Verona

a Brescia, Udine, Verona +4°C a Bergamo, Milano, Novara, Padova, Torino

a Bergamo, Milano, Novara, Padova, Torino +5°C a Albenga, Piacenza, Viterbo

a Albenga, Piacenza, Viterbo +6°C a Firenze, Grosseto, Parma, Roma, Venezia

a Firenze, Grosseto, Parma, Roma, Venezia +7°C a Ancona, Pescara

a Ancona, Pescara +8°C a Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Cervia, Genova, Lecce, Olbia, Perugia, Rimini, Trieste

a Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Cervia, Genova, Lecce, Olbia, Perugia, Rimini, Trieste +9°C a Alghero, Bari, Gela, Napoli, Pisa

a Alghero, Bari, Gela, Napoli, Pisa +10°C a Foggia, Pantelleria, S.Maria Di Leuca

a Foggia, Pantelleria, S.Maria Di Leuca +11°C a Crotone, Lamezia Terme, Trapani

a Crotone, Lamezia Terme, Trapani +12°C a Lampedusa, Messina, Reggio Calabria

a Lampedusa, Messina, Reggio Calabria +13°C a Palermo

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: