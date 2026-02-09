Meteo, le temperature minime di oggi 9 Febbraio: +1°C a Sondrio

Dopo un avvio di settimana caratterizzato da instabilità solo intermittente e localizzata, l’Italia si prepara a una nuova fase di maltempo più organizzato a metà settimana. Nella notte tra martedì e mercoledì una perturbazione atlantica raggiungerà il Paese, portando nella giornata di mercoledì piogge e rovesci soprattutto sulle regioni del Centro-Sud.

La situazione è poi destinata a peggiorare ulteriormente nel giorno di Giovedì Grasso, quando un secondo impulso perturbato potrebbe determinare precipitazioni diffuse e a tratti anche abbondanti sulle stesse aree, mentre il Nord verrebbe interessato solo in modo più marginale. Da monitorare anche la ventilazione: la perturbazione potrebbe infatti essere accompagnata da venti burrascosi occidentali o nord-occidentali, con raffiche tempestose fino a 100 km/h e oltre tra Corsica, Sardegna e bacino tirrenico.

Le temperature minime di oggi, lunedì 9 febbraio 2025:

+1° C a Sondrio

a Sondrio +2°C a Belluno

a Belluno +3°C a L’Aquila

a L’Aquila +4°C a Bolzano, Norcia, Novara

a Bolzano, Norcia, Novara +5°C a Alghero, Brescia, Verona

a Alghero, Brescia, Verona +6°C a Bergamo, Cagliari, Cuneo, Milano, Torino, Treviso, Udine, Venezia

a Bergamo, Cagliari, Cuneo, Milano, Torino, Treviso, Udine, Venezia +7°C a Asti, Bologna, Cervia, Pisa, Rimini

a Asti, Bologna, Cervia, Pisa, Rimini +8°C a Ancona, Catania, Firenze, Olbia, Perugia, Roma, Termoli

a Ancona, Catania, Firenze, Olbia, Perugia, Roma, Termoli +9°C a Bari, Foggia, Gela, Grosseto, Lamezia Terme, Napoli, Trieste

a Bari, Foggia, Gela, Grosseto, Lamezia Terme, Napoli, Trieste +10°C a Brindisi, Genova, Reggio Calabria

a Brindisi, Genova, Reggio Calabria +11°C a Lecce, Messina, Palermo, Pantelleria, S.Maria Di Leuca, Trapani

a Lecce, Messina, Palermo, Pantelleria, S.Maria Di Leuca, Trapani +12°C a Lampedusa

