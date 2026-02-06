Meteo Lombardia: domani isolati piovaschi e brevi rovesci

“Oggi, venerdì 6, tra tarda mattina e primo pomeriggio rapido allontanamento della perturbazione giunta ieri sulla regione, con graduali schiarite da ovest. Sabato 7 flusso occidentale con nuvolosità irregolare variabile e locale instabilità: isolati piovaschi o brevi rovesci possibili nella notte sui rilievi orientali, nel pomeriggio su fascia prealpina ed Appennino; al mattino nebbia sulla pianura occidentale e temperature minime in forte calo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “Domenica 8 sul Nord Italia persisteranno correnti a curvatura ciclonica ma la parte instabile del flusso scorrerà quasi esclusivamente sul Centro-Sud Italia: in Lombardia tempo variabile con foschia o locale nebbia al primo mattino, possibili isolati piovaschi sulla pianura centro-orientale nelle prime 12 ore e deboli piogge sparse-diffuse sui settori meridionali ed occidentali dal tardo pomeriggio; sulle Alpi nuvolosità variabile; temperature massime in lieve calo. Tra lunedì 9 e martedì 10 flusso occidentale debolmente instabile, con cielo ovunque molto nuvoloso o coperto e deboli precipitazioni intermittenti; ridotta escursione termica giornaliera. Tra mercoledì 11 e giovedì 12 correnti umide da nordovest, parzialmente bloccate sulle Alpi a nord ma a tratti con passaggi di precipitazioni anche sul versante sud; temperature massime in aumento“.

