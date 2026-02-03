Meteo Lombardia: domani nuovo impulso perturbato

“Tra oggi e domani una perturbazione in transito sul Mediterraneo manterrà sulla Lombardia nuvolosità diffusa e tempo a tratti instabile. Martedì 3, dalla tarda mattinata ancora molto nuvoloso o coperto ma con precipitazioni in rapida attenuazione e limite delle nevicate in lieve rialzo; dal pomeriggio precipitazioni in esaurimento salvo residue sul Nordovest. Mercoledì 4 passaggio di un nuovo impulso perturbato con precipitazioni inizialmente deboli, fino a moderate dal pomeriggio sui settori meridionali ed orientali, in esaurimento in serata a partire dai settori occidentali; neve oltre 900-1000 metri su Alpi e Prealpi e oltre 500-700 metri sull’Appennino Pavese“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

“Nella prima parte di giovedì 5 si avranno temporanee schiarite sui settori occidentali e residua instabilità su quelli orientali; dal pomeriggio si avrà un nuovo graduale peggioramento, per l’avvicinamento di un’ampia area depressionaria di origine nordatlantica. Venerdì 6 tempo perturbato su tutta la regione con precipitazioni da deboli a localmente moderate diffuse e neve oltre 1400 metri. Nei giorni seguenti sul Nord Italia persisteranno correnti a curvatura ciclonica e con possibile instabilità, ma la Lombardia sarà interessata solo marginalmente dal flusso perturbato atlantico: su Alpi e Prealpi nuvolosità variabile con bassa probabilità di precipitazioni, maggiore copertura e possibile instabilità a tratti sui settori meridionali. Tra oggi e domani temperature stazionarie, da giovedì massime in aumento, minime variabili in funzione della copertura nuvolosa notturna“, concludono gli esperti Arpa.

