Meteo Lombardia: domani piogge deboli e Foehn

“Oggi mercoledì 11 flusso occidentale in quota; precipitazioni molto deboli residue al mattino, poi ampie schiarite su tutta la regione; venti in locale rinforzo alla sera su Appennino ed Alpi di confine, oltre 800-1200 metri. Giovedì 12 flusso nordoccidentale instabile; al mattino nuvolosità irregolare, poi sereno o poco nuvoloso; precipitazioni molto deboli sui settori settentrionali e nel mantovano fino al primo pomeriggio; limite neve intorno a 1200 metri. Possibili rinforzi di vento da nordovest a carattere di Foehn dal tardo pomeriggio al di sopra di 500-800 metri“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

“Venerdì 13 sereno o poco nuvoloso fino al pomeriggio, poi aumento della nuvolosità dai settori sudoccidentali. Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14, deboli precipitazioni a partire dalla pianura pavese, in estensione sul resto della regione, con progressivo esaurimento a partire dai settori nordoccidentali dal pomeriggio; limite delle nevicate 1200 metri; fino al pomeriggio rinforzi di vento da est sul mantovano. Dalle prime ore di domenica 15 precipitazioni in esaurimento e ritorno a condizioni più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso e rinforzi di vento da nord. Lunedì 16 aumento dell’instabilità, possibilità di deboli precipitazioni sui settori settentrionali. Martedì 17 probabilità molto bassa di precipitazioni“, concludono gli esperi Arpa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.