Meteo Lombardia: domani quota neve a 800 metri

“Nella settimana dal 9 al 16 febbraio flusso in quota prevalentemente dai settori occidentali, a tratti più o meno instabile. Oggi lunedì 9 nuvolosità irregolare, dal pomeriggio aumento delle nubi a media bassa quota su Prealpi e Alpi; precipitazioni deboli o molto deboli sparse; limite neve attorno a 1200 metri circa; ridotta escursione termica giornaliera. Martedì 10 da molto nuvoloso a coperto; precipitazioni deboli o molto deboli in particolare sui settori nordoccidentali o Prealpi centrali, meno probabili sui settori retici, tendenti a deboli diffuse in serata; limite neve attorno a 800 metri circa“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.
“Mercoledì 11 nuvolosità e precipitazioni residue fino al mattino, poi ampie schiarite su tutta la regione. Giovedì 12 cielo dapprima molto nuvoloso, poi sereno o poco nuvoloso; deboli precipitazioni sui settori settentrionali fino al primo pomeriggio; limite neve intorno a 1200 metri. Venerdì 13 sereno o poco nuvoloso, precipitazioni assenti. Nella prime ore di sabato 14 aumento della nuvolosità dai settori orientali e dell’instabilità; alta probabilità di precipitazioni, nevose oltre 1200 metri. Domenica 15 ritorno a condizioni più stabili“, conclude Arpa.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.