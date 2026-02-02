Meteo Lombardia: domani torna la neve, fiocchi fino a 500 metri

“Peggioramento del tempo per un ampio centro di bassa pressione sulle isole Britanniche che influenzerà le condizioni meteorologiche anche sull’Italia. Lunedì 2 avvicinamento del settore caldo di una perturbazione atlantica, dalla notte aumento della nuvolosità da ovest, dal mattino deboli precipitazioni sulla pianura pavese, in estensione su tutta la regione fino al pomeriggio di martedì 3. Al mattino di martedì possibili precipitazioni nevose sui rilievi centro occidentali da 500 metri e quelli centro orientali da 800 metri, poi in esaurimento da metà giornata. Mercoledì 4 passaggio di un nuovo impulso perturbato con precipitazioni deboli, più significative sulla pianura sudorientale, nevose oltre 1000-1200 metri su Alpi e Prealpi e oltre 800 metri sull’Appennino Pavese, in esaurimento in serata a partire dai settori occidentali“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

“Giovedì 5 cielo da poco nuvoloso a coperto, possibili deboli precipitazioni a partire dalla tarda serata da ovest. Venerdì 6 precipitazioni diffuse in esaurimento nella seconda parte della giornata. Sabato 7 cielo sereno o poco nuvoloso, precipitazioni residue sulla pianura centro orientale al mattino. Domenica 8 cielo sereno o poco nuvoloso, possibile nebbia o foschia nelle ore più fredde della giornata sulla pianura meridionale“, concludono gli esperti Arpa.

