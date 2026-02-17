Meteo Lombardia: giovedì passaggio di un nucleo freddo

“Oggi, Martedì 17, correnti nordoccidentali in quota, deboli nevicate sulle Alpi di confine e occasionalmente sulle Prealpi Orobie in quota, altrove sereno o poco nuvoloso; venti da ovest o nordovest a carattere di Foehn, in particolare sulla pianura centro-orientale. Mercoledì 18 flusso settentrionale con nuvolosità variabile, venti in attenuazione nel pomeriggio; isolato nevischio sui rilievi di confine“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “Giovedì 19 passaggio di un nucleo freddo con cielo molto nuvoloso o coperto tra notte e mattino, deboli precipitazioni diffuse, nevose oltre i 500 metri sui settori occidentali, 800 su quelli orientali; pioggia mista a neve anche sulla bassa pianura occidentale; schiarite dal pomeriggio; intensificazione della ventilazione in pianura associata alla perturbazione, al mattino da est, poi da ovest. Da venerdì 20 espansione di un anticiclone dall’Atlantico con correnti da nordovest verso le Alpi: sulla Lombardia fino a domenica 22 nevicate intermittenti sui rilievi di confine, altrove soleggiato. Venerdì effetti di foehn con rinforzo del vento, in particolare su Alpi e pianura occidentale; nei giorni successivi venti da deboli a moderati variabili. Lunedì 23 tempo stabile e con cielo poco nuvoloso ovunque; martedì 24 ancora tempo stabile ma con nuvolosità in aumento“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.