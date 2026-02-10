Meteo Lombardia: in arrivo neve oltre i 1000 metri

“Settimana dal 9 al 16 febbraio con flusso in quota prevalentemente dai settori nordoccidentali, a tratti più o meno instabile, salvo dal 13 al 14 febbraio con flusso da sudovest più umido. Oggi martedì 10 cielo da molto nuvoloso a coperto; precipitazioni deboli o molto deboli sparse, in particolare sui settori nordoccidentali o Prealpi centrali, meno probabili sui settori retici, molto deboli diffuse in serata; limite neve attorno a 800-1000 metri circa“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. Nella notte di mercoledì 11 “deboli precipitazioni, nevose oltre 1000 metri, in esaurimento al mattino, poi ampie schiarite su tutta la regione. Giovedì 12 al mattino nuvolosità irregolare, poi sereno o poco nuvoloso; precipitazioni molto deboli sui settori settentrionali fino al primo pomeriggio; limite neve intorno a 1200 metri. Possibili rinforzi di vento fino a quote collinari del nordovest a carattere di Foehn nel pomeriggio. Venerdì 13 sereno o poco nuvoloso fino al pomeriggio, poi aumento della nuvolosità dai settori sudoccidentali“.
Nella notte tra venerdì e sabato, “deboli precipitazioni a partire dalla pianura pavese, in estensione sul resto della regione durante la giornata; nevose oltre 1200 metri. Dalle prime ore di domenica 15 precipitazioni in esaurimento e ritorno a condizioni più stabili. Lunedì 16 aumento dell’instabilità, possibilità di deboli precipitazioni sui settori settentrionali“, concludono gli esperti Arpa.
