Meteo Lombardia: marzo inizia con un impulso perturbato

“Prosegue la fase meteorologica caratterizzata dalla presenza di un vasto e robusto campo anticiclonico in estensione dal Nord Africa verso il Mediterraneo. Sulla Lombardia, le condizioni del tempo si manterranno stabili e libere da perturbazioni fino a sabato 28 ma, come accade di consueto in questa stagione, sulla pianura sarà frequente la presenza di nebbie e nubi basse, specialmente durante le ore più fredde. Ampio soleggiamento, invece, in montagna. Le temperature si manterranno generalmente al di sopra delle medie del periodo, con minime in pianura tra 5-10 °C e massime tra 13-18 °C. Vento in prevalenza debole“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “Un debole impulso perturbato si affaccerà dalla Francia in vista di domenica 1 marzo, il quale porterà un generale aumento delle nubi e la possibilità di deboli precipitazioni fino a lunedì 2. In questa seconda fase le temperature massime sono attese in lieve diminuzione“.

