Meteo Lombardia: marzo riporta la pioggia, giovedì arriva perturbazione atlantica

“Oggi il graduale cedimento dell’anticiclone sull’Italia favorisce flussi occidentali progressivamente più umidi, ma senza precipitazioni sulla Lombardia. Cielo nuvoloso in pianura, sereno o poco nuvoloso in alta quota, in particolare sulle Alpi Retiche orientali. Nelle ore più fredde della giornata presenza di nebbie e nubi basse sulla bassa pianura; venti deboli variabili a regime di brezza; temperature sopra la media del periodo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “Sabato 28 l’avvicinamento di una perturbazione atlantica dalla Francia porterà un aumento della nuvolosità, possibilità di precipitazioni deboli o molto deboli occasionali sui settori occidentali; venti deboli variabili. Da domenica 1 cielo da molto nuvoloso a coperto, precipitazioni deboli sulla fascia pedemontana, in estensione sulle Alpi e Prealpi occidentali, a carattere nevoso oltre 1600 m; in pianura vento debole orientale. Lunedì 2 progressiva diminuzione della nuvolosità, precipitazioni deboli o molto deboli sulla fascia pedemontana al mattino“.
Martedì 3 e mercoledì 4 “cielo sereno o poco nuvoloso, possibilità di deboli precipitazioni sparse di breve durata. In questa fase temperature al di sopra della media stagionale. Giovedì 5 la possibilità dell’avvicinamento di una perturbazione atlantica favorirà tempo più instabile“, concludono gli esperti Arpa.
