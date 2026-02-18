Meteo Lombardia: neve a bassa quota in arrivo, fiocchi anche in pianura

“Oggi, Mercoledì 18 flusso settentrionale con nuvolosità variabile, venti in attenuazione; isolato nevischio sui rilievi di confine. Giovedì 19 passaggio di un nucleo freddo con cielo molto nuvoloso o coperto tra notte e mattino, precipitazioni diffuse da deboli a moderate, limite delle nevicate oltre i 300-400 metri sui settori occidentali, 600-700 metri su quelli orientali, localmente inferiore nei fondivalle alpini; possibile pioggia mista a neve sulla pianura occidentale; schiarite ad ovest dal pomeriggio; intensificazione della ventilazione in pianura associata alla perturbazione, al mattino da est, poi da ovest“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Nei giorni seguenti attesa “espansione di un anticiclone dall’Atlantico con correnti da nordovest verso le Alpi. Sulla Lombardia Venerdì 20 nevicate intermittenti sui rilievi di confine, altrove soleggiato con locali effetti di foehn e rinforzi di vento, in particolare su Nordovest e alta pianura occidentale. Tra Sabato 21 e Domenica 23 ovunque cielo poco nuvoloso, venti da deboli a moderati variabili; locali nebbie al primo mattino. Tra Lunedì 23 e Mercoledì 25 flusso occidentale con tempo prevalentemente stabile ma nuvolosità in possibile aumento“, concludono gli esperti Arpa.

