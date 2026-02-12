Meteo Lombardia: neve oltre i 1200 metri

“Oggi giovedì 12 flusso nordoccidentale umido; al mattino coperto, poi progressivamente poco nuvoloso o sereno; precipitazioni molto deboli sparse fino al primo pomeriggio, a carattere nevoso oltre i 1200 metri; nevicate intermittenti lungo la fascia alpina di confine al pomeriggio. Rinforzi di vento da nordovest a carattere di Foehn dal tardo pomeriggio al di sopra di 500-800 metri“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “Venerdì 13 sereno o poco nuvoloso fino al pomeriggio, poi aumento della nuvolosità dai settori sudoccidentali; in serata deboli o molto deboli precipitazioni a partire dalla pianura pavese, in estensione sul resto della regione sabato 14, con progressivo esaurimento a partire dai settori nordoccidentali dal pomeriggio; limite delle nevicate 1200 metri; rinforzi di vento da est sul mantovano e sull’Appennino fino al pomeriggio, da nord sulle Alpi dal pomeriggio“.
“Domenica 15 condizioni più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso; precipitazioni assenti; rinforzi di vento da nord a carattere di Foehn su Alpi, Prealpi e settori occidentali fino al pomeriggio. Lunedì 16 aumento dell’instabilità, nuvolosità irregolare, possibilità di precipitazioni molto deboli sui settori settentrionali o centro orientali al mattino, anche a carattere nevoso oltre 600-700 metri. Martedì 17 e mercoledì 18 probabilità molto bassa di precipitazioni“, conclude Arpa.
