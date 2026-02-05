Meteo Lombardia: nuovo peggioramento nel pomeriggio

“Oggi, giovedì 5 temporanee schiarite tra mattino e primo pomeriggio; nel corso del pomeriggio si avrà un nuovo graduale peggioramento per l’avvicinamento di un’ampia area depressionaria di origine nordatlantica. Venerdì 6, tra notte e mattino tempo perturbato su tutta la regione con precipitazioni deboli diffuse, localmente moderate su Oltrepò Pavese e bassa pianura; neve oltre 1200-1300 metri; dal pomeriggio graduale esaurimento delle piogge e schiarite dai settori occidentali“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

“Sabato 7 flusso occidentale con nuvolosità variabile e locale instabilità: nella notte sui rilievi orientali, nel pomeriggio sulla fascia prealpina e sull’Appennino con isolati piovaschi o rovesci. Tra domenica 8 e lunedì 9 sul Nord Italia persisteranno correnti a debole curvatura ciclonica, ma la Lombardia sarà interessata solo marginalmente dal flusso perturbato atlantico: sulle Alpi nuvolosità variabile con bassa probabilità di precipitazioni, altrove maggiore e più frequente nuvolosità con instabilità a tratti sui settori meridionali ed occidentali. Da martedì 10 flusso nordoccidentale umido, parzialmente bloccato dalle Alpi a nord ma a tratti con passaggi di precipitazioni anche sul versante sud“, concludono gli esperti Arpa.

