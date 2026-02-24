Meteo Lombardia: oggi possibile nevischio sulle Alpi Retiche orientali

“L’espansione dell’anticiclone atlantico sull’Europa continua a garantire fino a lunedì 2 un tempo stabile sulla Lombardia, con cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature al di sopra delle medie stagionali, venti deboli variabili, con locali nebbie nelle ore più fredde della giornata sulla pianura, in particolare pianura meridionale, in dissolvimento nel corso della mattinata, con assenza di precipitazione, salvo oggi con possibilità di nevischio sulle Alpi Retiche orientali“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.
