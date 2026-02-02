Meteo, Mar Nero in tempesta: mare molto mosso e venti tesi da nord-est, condizioni critiche a Shabla | FOTO

Le condizioni osservate nelle ultime ore lungo il settore settentrionale della costa bulgara del Mar Nero confermano pienamente quanto anticipato dalle previsioni marine: il moto ondoso è in marcato aumento, con un quadro che si è rapidamente evoluto verso uno stato di mare mosso o molto mosso. Le rilevazioni effettuate lungo il tratto costiero compreso tra Capo Shabla e le aree più esposte a nord indicano onde ben organizzate, sostenute da una ventilazione persistente dai quadranti nord-orientali.

Alla base di questo scenario vi è l’afflusso di aria fredda di origine continentale dai Balcani interni verso il bacino occidentale del Mar Nero. La circolazione nord-orientale, moderata ma localmente intensa, insiste ormai da diverse ore sul litorale, favorendo condizioni tipiche da mareggiata invernale. Il cielo si presenta spesso coperto, con precipitazioni a carattere nevoso o misto lungo la fascia costiera, segnale di un profilo termico pienamente favorevole a una dinamica fredda nei bassi strati.

Un elemento chiave è rappresentato dalla morfologia costiera di Capo Shabla, il punto più orientale della Bulgaria. Qui la costa risulta direttamente esposta al largo, senza ostacoli naturali in grado di attenuare l’azione del vento. In queste configurazioni, il fetch — ovvero la distanza su cui il vento soffia con continuità — si estende per decine di chilometri, consentendo alle onde di crescere sia in altezza sia in energia. Il risultato è un moto ondoso più regolare ma decisamente vigoroso, con frangenti marcati sulle spiagge aperte e sui tratti privi di riparo.

Il contrasto barico tra l’interno balcanico, più freddo e stabile, e il Mar Nero relativamente più mite contribuisce a mantenere venti tesi, con raffiche in grado di sostenere un mare vivo per l’intero arco della giornata. I settori costieri meno esposti o orientati diversamente risultano parzialmente schermati, ma il comparto settentrionale resta il più vulnerabile.

Nel complesso, si tratta di una classica configurazione invernale da nord-est, in cui la sinottica su scala regionale si traduce rapidamente in condizioni marine impegnative, con impatti diretti sulla navigazione costiera, sulle attività portuali minori e sulla sicurezza in mare. Un esempio concreto di come aria fredda, vento persistente e assetto geografico possano amplificare gli effetti del maltempo lungo il bordo occidentale del Mar Nero.