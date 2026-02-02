Meteo, mattinata di neve e gelo nel Nord/Est della Grecia: strade imbiancate e temperature sottozero a Orestiada | FOTO

Un episodio nevoso di rilievo ha interessato nelle ultime ore il settore nord-orientale della Grecia, colpendo in modo diretto l’estremo nord dell’Evros e in particolare l’area urbana e rurale di Orestiada, dove la neve ha assunto caratteristiche pienamente invernali, insolite per frequenza e intensità negli ultimi anni. L’evento si è sviluppato all’interno di una configurazione sinottica favorevole all’afflusso di aria fredda continentale dai Balcani orientali, in interazione con un sistema perturbato attivo sul Mediterraneo orientale. Nelle prime ore notturne le precipitazioni si sono presentate in forma mista, ma il rapido calo termico nei bassi strati e in quota ha innescato una transizione netta verso neve asciutta, con un’estensione progressiva del fenomeno su tutto il bacino settentrionale dell’Evros.

Tra l’alba e la tarda mattinata la nevicata ha mostrato fasi a tratti moderate e localmente intense, con fiocchi di grandi dimensioni e un accumulo rapido anche sulle superfici stradali. La fase più attiva si è concentrata nella finestra centrale della mattinata, quando la colonna d’aria è risultata interamente sottozero e la precipitazione ha mantenuto un’elevata persistenza.

Accumuli significativi e gelo al suolo

Nei settori extraurbani e nelle aree agricole attorno a Orestiada si sono misurati accumuli medi compresi tra 6 e 10 centimetri, con punte localmente superiori nei tratti più esposti alla ventilazione da nord. In città la distribuzione del manto nevoso è risultata più disomogenea, ma comunque sufficiente a creare un paesaggio completamente invernale.

Le temperature, oscillanti tra valori debolmente positivi e minime fino a circa -5 °C, hanno favorito la persistenza della neve al suolo e l’immediata formazione di tratti ghiacciati con l’attenuazione delle precipitazioni.

Effetti sulla viabilità e gestione dell’emergenza

Le autorità locali hanno prontamente attivato i mezzi di sgombero e le operazioni di prevenzione del gelo, concentrando gli interventi sugli assi di collegamento principali e sulle arterie secondarie più esposte. In particolare, la circolazione è risultata rallentata lungo i collegamenti verso Didymoteicho e i centri minori del comprensorio.

Con il progressivo miglioramento previsto nel pomeriggio, l’attenzione resta elevata per il rischio di gelate notturne, soprattutto su ponti, zone d’ombra e strade rurali. Un episodio che, per dinamica e accumuli, rappresenta un evento meteorologico di rilievo per il nord dell’Evros, confermando la forte impronta continentale di questa fase invernale.