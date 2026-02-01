Meteo, neve abbondante e gelo sulla Bulgaria: Sofia sotto una nevicata intensa, traffico in crisi e trasporti rallentati

La nevicata che sta interessando Sofia nelle ultime ore rappresenta uno degli episodi invernali più impegnativi della stagione per la Bulgaria occidentale, mettendo sotto pressione sia la rete viaria sia il sistema dei trasporti urbani ed extraurbani. L’evento si inserisce in un contesto di allerta invernale estesa a gran parte del Paese, con condizioni meteorologiche pienamente coerenti con una fase fredda strutturata sui Balcani. Dal punto di vista meteorologico, la situazione è determinata dall’azione di un sistema depressionario di matrice mediterranea che, interagendo con aria molto fredda di origine continentale affluita dai quadranti nord-orientali, sta favorendo precipitazioni nevose persistenti e ventilazione moderata o a tratti sostenuta. Questo tipo di configurazione è tipico degli episodi nevosi più organizzati sulla Bulgaria, in grado di coinvolgere in modo esteso sia le pianure interne sia i rilievi.

I quantitativi previsti, dell’ordine di 10–20 cm di neve fresca, risultano sufficienti a generare criticità diffuse, soprattutto in presenza di vento e temperature costantemente sotto zero che impediscono la fusione del manto nevoso.

Viabilità sotto stress e interventi in corso

Sulla rete stradale nazionale sono stati attivati mezzi spartineve e spargisale, impegnati in operazioni continue di sgombero e trattamento delle carreggiate. Nonostante ciò, molte strade risultano innevate o parzialmente innevate, con tratti localmente scivolosi, in particolare nelle aree esposte al vento e lungo i settori collinari e montani.

Nell’area metropolitana di Sofia, le maggiori difficoltà si registrano su rampe, svincoli e tratti in pendenza, dove l’accumulo di neve e la compattazione al suolo riducono l’aderenza. Per i mezzi pesanti non si escludono limitazioni temporanee, soprattutto lungo valichi e direttrici secondarie.

Trasporto pubblico: servizio attivo ma con ritardi

Il Comune ha attivato i piani di emergenza invernale, dando priorità alla pulizia delle arterie principali, delle linee del trasporto pubblico e degli accessi a strutture sensibili come ospedali e servizi essenziali. Bus, tram e filobus risultano regolarmente in funzione, ma con ritardi diffusi e tempi di percorrenza superiori alla norma.

Raccomandazioni operative

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, l’utilizzo di pneumatici invernali e la riduzione dei viaggi non indispensabili, soprattutto nelle ore di maggiore congestione. In un contesto di neve continua e temperature rigide, la gestione del rischio passa soprattutto dalla prevenzione individuale e dal rispetto delle indicazioni operative.

L’episodio in corso conferma come nevicate persistenti e ben organizzate possano rapidamente trasformarsi in un banco di prova per infrastrutture e mobilità, rendendo cruciale il coordinamento tra servizi meteorologici, autorità e cittadini.