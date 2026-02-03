Meteo, neve abbondante sulle Alpi francesi: perturbazioni in serie alimentano il manto nevoso a quote basse

La Francia sta attraversando un inizio di febbraio decisamente turbolento, dominato da una persistente circolazione atlantica che continua a convogliare sistemi perturbati in rapida successione sull’Europa occidentale. Il risultato è un quadro meteorologico frequentemente instabile, con piogge ricorrenti, vento sostenuto e nevicate concentrate sui rilievi, il tutto inserito in un contesto termico generalmente più mite della norma stagionale.

Un inverno di stampo oceanico

Alla base di questa fase vi è un flusso sud-occidentale ben strutturato, che mantiene il Paese esposto alle depressioni atlantiche e ai relativi fronti. Le alte pressioni restano defilate, incapaci di garantire pause stabili durature, mentre le perturbazioni scorrono senza soluzione di continuità dall’Atlantico verso la Francia. Le proiezioni a medio e lungo termine confermano che almeno la prima metà di febbraio sarà caratterizzata da questo pattern, tipico di un “inverno atlantico”: dinamico, umido e poco propenso a irruzioni fredde organizzate.

Le temperature risentono direttamente di questa impostazione. Al piano e lungo le coste, i valori si mantengono mediamente superiori di 2–4 °C rispetto alle medie climatiche, con un freddo raramente incisivo e spesso confinato alle ore notturne o alle zone interne.

Piogge frequenti e bacini sotto pressione

Le precipitazioni rappresentano l’elemento più rilevante della fase in corso. Le regioni occidentali e meridionali risultano le più esposte, con accumuli che si sommano a quelli già abbondanti di gennaio. In particolare, il sud-est e le aree cévenole restano vulnerabili a episodi di pioggia intensa, capaci di scaricare decine di millimetri in poche ore.

Questo contesto mantiene elevata l’attenzione sul rischio idrogeologico, soprattutto nei bacini fluviali già saturi. Fenomeni di ruscellamento urbano, innalzamenti rapidi dei corsi d’acqua e locali allagamenti restano possibili anche in assenza di eventi estremi, proprio a causa della persistenza delle piogge.

Vento forte e mari agitati

A rendere più complesso il quadro contribuisce il vento, spesso protagonista al passaggio dei fronti. Raffiche intense interessano regolarmente le coste atlantiche, l’Aquitania e i settori meridionali, con valori localmente prossimi o superiori ai 90–100 km/h, soprattutto in presenza di forti gradienti barici.

Sul Mediterraneo francese, le depressioni favoriscono mareggiate significative, con moto ondoso sostenuto e rischio di impatti sui litorali più esposti, specie durante le fasi di bassa pressione più profonda.

Neve abbondante in montagna, ma attenzione

Le condizioni restano invece favorevoli alle nevicate sui massicci montuosi. Alpi, Pirenei e Massiccio Centrale continuano a ricevere apporti nevosi frequenti, con limite della neve generalmente collocato tra 1000 e 1400 metri, variabile in base all’intensità delle correnti miti o a brevi impulsi più freschi.

In quota, gli accumuli sono in costante aumento, ma il connubio tra neve recente, vento forte e manto talora umido mantiene elevato il rischio valanghe, soprattutto sui versanti più esposti alle correnti atlantiche.

Uno sguardo ai prossimi giorni

Nel complesso, la Francia rimane inserita in una fase molto dinamica e perturbata, con poche possibilità di una svolta stabile nel breve periodo. Un lieve raffreddamento potrebbe interessare il nord-est nella seconda parte della decade, ma al momento non si intravedono segnali chiari di un vero episodio invernale su larga scala. Per ora, l’Atlantico continua a dettare il ritmo di questo febbraio, tra piogge, vento e un inverno che resta più umido che freddo.