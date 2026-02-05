Meteo, neve e gelo nelle Highlands scozzesi: la viabilità collassa nei tratti più esposti, accumuli record nei settori sottovento | FOTO

Nelle ultime ore la Scozia è tornata a mostrare uno dei suoi volti più severi e spettacolari, con condizioni pienamente invernali sulle montagne delle Cairngorms, dove la neve sta creando disagi significativi lungo la strada di accesso agli impianti sciistici. Ma c’è un dettaglio tecnico che rende questo episodio particolarmente interessante: gli accumuli più problematici non sono legati soltanto alla quantità di neve caduta, bensì alla combinazione tra temperature stabilmente sottozero e vento molto forte, un mix che trasforma la neve in un elemento “dinamico”, capace di spostarsi e accumularsi rapidamente.

In una fascia attorno ai 600 metri di quota, la viabilità entra infatti in un settore critico per la gestione invernale. Qui l’aria rimane negativa anche nelle ore diurne, garantendo neve asciutta e facilmente trasportabile, mentre la ventilazione resta intensa perché la strada attraversa aree esposte e prive di ostacoli naturali. In queste condizioni la neve, sia quella fresca sia quella già presente al suolo, viene costantemente asportata dai crinali e spinta verso i settori sottovento, dove tende a depositarsi in modo irregolare.

È il classico scenario del drifting snow, con formazione di banchi profondi nei punti più riparati: tagli stradali, recinzioni, curve in trincea, avvallamenti e pendii protetti dal flusso. Il risultato è paradossale: anche con uno spessore medio al suolo non eccezionale, si possono sviluppare accumuli localmente importanti, sufficienti a bloccare la carreggiata e rendere impossibile il transito senza mezzi specializzati.

Le segnalazioni di gate nevosi chiusi tra Glenmore e Hayfield e di drifting continuo confermano che la situazione non è “statica”. I mezzi spazzaneve possono liberare la strada, ma in presenza di raffiche sostenute la carregggiata torna a riempirsi in tempi brevissimi, a causa dello spindrift, ovvero la neve sollevata e trasportata in sospensione che riduce anche la visibilità.

In questi casi, la variabile decisiva per ripristinare l’accesso non è tanto la fine delle nevicate, quanto una attenuazione del vento. È proprio questo che rende le Cairngorms un laboratorio naturale perfetto per capire come, in montagna, il rischio non dipenda solo dai millimetri di precipitazione, ma dalla fisica dell’atmosfera e dalla capacità del vento di ridistribuire la neve in modo estremo e imprevedibile.