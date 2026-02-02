Meteo, neve senza tregua in Bulgaria: accumuli fino a 30 cm e viabilità a rischio a Velingrad | VIDEO

Un’intensa ondata di maltempo sta interessando la Bulgaria con nevicate diffuse e condizioni pienamente invernali anche sull’area di Velingrad, ai margini settentrionali dei monti Rodopi. L’evoluzione atmosferica è legata al transito di un minimo depressionario sul Mediterraneo orientale, in approfondimento verso il Mar Nero, capace di convogliare aria fredda continentale sulle pianure bulgare e correnti umide meridionali in quota lungo il bordo anteriore del vortice.

L’interazione tra il flusso freddo nei bassi strati e l’apporto umido in sovrascorrimento ha innescato una vasta fascia precipitativa, con la neve che dal 1 febbraio si è propagata dai settori sud-occidentali al resto del Paese, coinvolgendo progressivamente anche Velingrad e le aree montuose circostanti.

Avvisi e intensità delle nevicate

Per la fase clou dell’evento è stato emesso un livello di allerta arancione su ampie porzioni del territorio bulgaro, con indicazione di accumuli nevosi fino a 30 cm nelle zone più esposte, in particolare sui rilievi meridionali e nelle valli interne dei Rodopi.

Nell’area di Velingrad le nevicate risultano intense e persistenti, con fiocchi asciutti e ventati alle quote medio-alte, dove si osservano accumuli in rapido aumento e condizioni localmente da bufera lungo crinali e valichi.

Ripercussioni su rete viaria e servizi

L’intensità e la continuità delle precipitazioni hanno reso necessaria l’attivazione di un ampio dispositivo di mezzi spazzaneve e spargisale sulla rete stradale nazionale: oltre 500 veicoli sono impegnati nelle operazioni di sgombero neve e trattamento del manto stradale.

Particolare attenzione è rivolta alle tratte Velingrad–Yundola e Belovo–Yundola, dove neve in accumulo e raffiche di vento determinano tratti scivolosi, accumuli irregolari e visibilità ridotta, con possibili limitazioni al traffico pesante e obbligo di dotazioni invernali.

Termiche e struttura verticale

Il profilo termico sull’area bulgara rimane pienamente favorevole alla neve: le temperature diurne si mantengono tra −3 e +2 °C, con valori prossimi o inferiori allo zero nelle conche interne e nei fondovalle, inclusa la zona di Velingrad.

Alle quote comprese tra 1200 e 2000 metri i valori oscillano tra −1 e −6 °C, garantendo precipitazioni solide anche nelle fasi più intense e favorendo la formazione di neve asciutta, facilmente trasportabile dal vento, con sviluppo di accumuli eolici e scaccianeve sui versanti esposti.

Evoluzione a breve termine

Nelle prossime ore il sistema depressionario tenderà gradualmente a traslare verso est, ma la persistenza di aria fredda nei bassi strati e l’effetto orografico dei Rodopi potranno mantenere instabilità residua, con ulteriori episodi nevosi, soprattutto sui settori montuosi a sud di Velingrad.

Alla successiva attenuazione delle precipitazioni potrà seguire un consolidamento del manto nevoso alle quote collinari e montane, con rischio di formazione di ghiaccio sulle superfici stradali in caso di rasserenamenti notturni e raffreddamento radiativo.