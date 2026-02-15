Meteo Norvegia, a Oslo 32 giorni sottozero: una delle ondate di gelo più lunghe del secolo

Una sequenza di 32 giorni consecutivi con temperature sottozero registrata (o in via di completamento) a Oslo Blindern non è un semplice dettaglio statistico: è un segnale meteorologico di peso, capace di raccontare in modo estremamente chiaro la natura dell’inverno 2025-2026 sul Nord Europa. In un contesto climatico globale più caldo, periodi di gelo così persistenti diventano più rari, e proprio per questo attirano l’attenzione degli analisti. A Oslo le giornate di gelo restano ancora frequenti, con una media annua che oscilla spesso tra 100 e 130 giorni sotto 0°C. Tuttavia, riuscire a mantenere la temperatura sempre negativa per oltre quattro settimane consecutive significa entrare in una categoria diversa: quella delle sequenze più lunghe del XXI secolo, tipiche di un inverno con impronta continentale e con una circolazione atmosferica estremamente stabile.

In queste condizioni, anche le massime diurne faticano a superare lo zero: un dettaglio che rende il freddo non solo “notturno”, ma strutturale, legato a masse d’aria fredde ben radicate nei bassi strati.

Il confronto con gli inverni “storici” del decennio 2010

Il paragone inevitabile va agli inverni 2009/10 e 2010/11, quando blocchi atmosferici persistenti portarono gelo prolungato sulla Scandinavia e, in alcune fasi, anche sull’Europa occidentale. In quel periodo, Oslo registrò anomalie notevoli, con mesi eccezionalmente freddi e un numero di giornate sottozero capace di superare quota 150 nel 2010, valore rimasto un riferimento.

Gennaio 2026, pur con dinamiche differenti, mostra una compattezza termica simile: il freddo è continuo, poco “interrotto”, e la temperatura massima mensile ha avuto difficoltà perfino ad avvicinarsi allo zero.

Un gelo potente, ma “confinato” al Nord-Est europeo

La particolarità di questo inverno è che il nucleo gelido è rimasto ancorato tra Fennoscandia, Baltico e comparto nord-orientale europeo, senza produrre quelle classiche irruzioni dirette verso Regno Unito, Francia o Penisola Iberica. In altre parole: un gelo intenso, ma geograficamente confinato, mentre l’Europa occidentale è rimasta più spesso protetta da correnti atlantiche relativamente miti.

Questo tipo di assetto sinottico evidenzia una stagione dominata da un contrasto netto tra Nord-Est rigidissimo e Ovest europeo più temperato, una distribuzione che cambia radicalmente gli impatti su scala continentale.

Cosa ci insegna questo episodio in un clima che si riscalda

Il dato di Oslo dimostra un punto fondamentale: anche con un trend climatico di lungo periodo orientato al rialzo, la variabilità atmosferica può ancora produrre episodi di freddo severo e duraturo, soprattutto quando si instaurano configurazioni di blocco favorevoli alla continentalizzazione.

La differenza è che questi eventi si inseriscono sempre più spesso su uno “sfondo” termico più caldo, e tendono a diventare meno frequenti, pur rimanendo perfettamente possibili.

In sintesi: oltre trenta giorni consecutivi sottozero a Oslo non sono nostalgia dell’inverno, ma una fotografia reale di quanto l’atmosfera europea possa ancora spingersi verso estremi notevoli, quando i meccanismi sinottici si allineano nel modo giusto.