Meteo, nuova imminente ondata di gelo artico nel Nord‑Est USA: freddo estremo e wind chill fino a –45 °C sui rilievi

Nel corso del prossimo weekend, una nuova e intensa irruzione di aria artica è pronta a scivolare verso l’interno del Nord-Est degli Stati Uniti, riportando condizioni di freddo estremo su un’area molto vasta tra Stato di New York, New England e Appalachi. Le ultime elaborazioni modellistiche, in linea con le indicazioni dei principali centri previsionali nazionali, confermano un episodio tra i più severi della stagione per temperature reali e soprattutto per vento.

Il cuore dell’ondata gelida: crollo termico e aria artica “secca”

L’assetto sinottico previsto vede il transito di un fronte freddo seguito dall’ingresso di una massa d’aria artica particolarmente compatta, capace di determinare un calo termico brusco nell’arco di poche ore. In queste configurazioni, tipiche delle discese artiche post-frontali, la temperatura scende rapidamente non solo al suolo ma anche in quota, con un raffreddamento che tende a consolidarsi tra la sera e la notte.

Secondo i modelli, le massime diurne in molte aree interne resteranno su valori estremamente bassi: quando si parla di “single digits” in Fahrenheit, significa che in pieno giorno si rimarrà spesso tra -13°C e -17°C (per esempio 5–10°F), quindi con temperature pienamente invernali anche nelle ore teoricamente più “miti”.

Le minime notturne, invece, scenderanno ulteriormente, con valori che potranno portarsi ben sotto i -20°C nelle aree interne più riparate, soprattutto in caso di cieli sereni temporanei e aria molto secca.

Il vento è il vero problema: wind chill fino a -34°C

L’elemento che rende questo episodio particolarmente critico è la ventilazione sostenuta da nord-ovest, tipica delle fasi artiche. Il vento, oltre a incrementare la dispersione di calore corporeo, abbassa drasticamente la temperatura percepita.

Le stime indicano valori di wind chill tra -29°C e -34°C (equivalenti a -20/-30°F), con possibili punte ancora più basse nelle zone più esposte del New England e sui crinali montuosi. Questi numeri non sono solo “impressionanti”: sono soglie che entrano nel campo del rischio sanitario concreto, con possibilità di congelamenti rapidi e ipotermia.

Possibili record: non solo freddo, ma freddo “da statistica”

Questa massa d’aria, tra le più fredde della stagione, potrebbe spingere diverse località a sfiorare o superare record giornalieri di temperatura minima e, soprattutto, di wind chill. Non è raro che gli episodi più pericolosi vengano classificati come “dangerous” proprio perché la combinazione tra temperatura e vento porta l’organismo a perdere calore in modo estremamente rapido.

In questi contesti, anche attività apparentemente banali (attendere un autobus, spalare neve, restare fermi all’aperto) possono diventare problematiche se non si è adeguatamente protetti.

Hunter Mountain: crinali e piste esposte fino a -46°C percepiti

Uno dei punti più esposti sarà Hunter Mountain, nello Stato di New York, dove tra sabato sera e lunedì è attesa la fase più intensa. In vetta, le temperature potrebbero portarsi intorno a -20°C, mentre le raffiche sostenute da nord-ovest faranno precipitare la percezione termica.

Le temperature apparenti sui crinali e sulle piste più esposte potranno raggiungere -40°C, con punte locali fino a circa -46°C (equivalenti a -50°F). In ambiente montano, con aria artica secca e vento costante, questi valori sono pienamente plausibili e rappresentano una soglia estremamente critica per chi si trova all’aperto.

Sicurezza: bastano pochi minuti per il frostbite

A questi livelli di wind chill, il rischio di frostbite (congelamento dei tessuti) su pelle non protetta aumenta in modo drastico: possono bastare meno di 10 minuti per avere danni a mani, volto, orecchie e naso.

Per questo le autorità e i gestori dei comprensori raccomandano:

abbigliamento tecnico completo a strati

completo a strati protezione del volto (passamontagna/maschera)

(passamontagna/maschera) guanti adeguati e copertura totale della pelle

e copertura totale della pelle riduzione dei tempi di permanenza all’aperto, soprattutto sugli impianti di risalita e in quota

In sintesi: non si tratta della “solita” fase fredda invernale: questa irruzione artica ha caratteristiche da episodio severo, con un impatto potenzialmente importante su viabilità, attività all’aperto e sicurezza personale in tutto il Nord-Est USA.