Meteo, ondata di gelo nel Regno Unito: temperature fino -10°C e disagi nei trasporti

Un’ondata di gelo artico ha investito il Regno Unito, facendo scendere le temperature fino a -4,7°C la notte scorsa nelle Highlands scozzesi, ma si prevedono punte di -10°C nelle prossime ore. Dopo un weekend già segnato dal gelo, l’aria fredda si è spinta ulteriormente verso sud mentre il limite delle nevicate è sceso, con nevischio e ghiaccio depositato anche a quote più basse. Il Met Office ha emesso diverse allerte per neve e ghiaccio, che interessano gran parte della Scozia, l’Irlanda del Nord e le zone settentrionali e orientali dell’Inghilterra, mentre si segnalano disagi nei trasporti. Le autorità hanno invitato alla massima prudenza a causa del rischio di ghiaccio sulle strade.

Per domani, mercoledì 18 febbraio, è previsto un ulteriore calo delle temperature, che scenderanno vicino allo zero in quasi tutto il Paese, con la situazione più difficile nel nord della Scozia.