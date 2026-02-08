Meteo Pirenei, neve fuori scala: a Candanchú misurati 530 cm a 2230 m, un valore che non si vedeva da tredici anni | FOTO

Nei Pirenei occidentali sta andando in scena uno degli episodi nivologici più impressionanti degli ultimi anni, e i numeri misurati oggi a Candanchú lo dimostrano senza bisogno di interpretazioni: 530 cm di neve rilevati a 2230 metri, poco sotto la Tuca Blanca (2322 m), rappresentano un accumulo fuori scala per il settore. Il dato, però, va letto correttamente. Non si tratta della “semplice” altezza media del manto sulle piste, ma di una misura effettuata in un’area di accumulo marcato, dove la neve viene letteralmente spinta e concentrata dal vento. Il dettaglio tecnico è significativo: sono stati scavati circa 2 metri di trincea e la sonda ha raggiunto 3,30 metri di profondità utile, un’indicazione tipica di conche sottovento e pendii favorevoli alla ridistribuzione eolica.

A scala pirenaica, spessori di questo tipo non si vedevano con tale continuità dal grande inverno 2018. Per il comparto occidentale, il paragone più immediato porta addirittura al 2013, un’annata rimasta nella memoria degli osservatori per persistenza del freddo e ripetizione delle nevicate.

Dal punto di vista meteorologico, un accumulo così eccezionale nasce quasi sempre da una combinazione “perfetta”: una sequenza di perturbazioni atlantiche ben alimentate, correnti umide da ovest e sud-ovest, temperature spesso favorevoli a mantenere la neve anche a quote relativamente basse e, soprattutto, una ventilazione capace di costruire veri e propri muri nevosi nei settori più riparati.

Questa configurazione, se da un lato rappresenta una notizia straordinaria per le riserve idriche della prossima primavera, dall’altro apre una fase delicata sul piano della sicurezza: con questi spessori e con la neve ridistribuita dal vento, il rischio valanghe tende ad aumentare rapidamente, soprattutto dopo eventuali nuovi apporti o rialzi termici.

In sintesi, Candanchú sta registrando un innevamento che non è solo “abbondante”: è un segnale concreto di inverno vero, misurabile, raro e meteorologicamente coerente con un pattern atlantico estremamente produttivo.