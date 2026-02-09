Meteo Puglia, marcata instabilità sul Salento: segnalato funnel cloud tra Matino e Gallipoli, possibile tornado | VIDEO

Nel corso del primo pomeriggio il Salento è entrato in una fase di instabilità convettiva ben strutturata, con sviluppo di temporali localmente intensi tra l’entroterra e il settore costiero ionico. In questo contesto, da Matino è stata effettuata un’osservazione diretta in direzione di Gallipoli che ha mostrato un dettaglio meteorologicamente molto interessante: una nube a imbuto (funnel cloud) pendente dalla base di un cumulonembo.

Si tratta di un fenomeno tutt’altro che raro quando l’atmosfera presenta una combinazione favorevole di ingredienti: aria umida nei bassi strati, raffreddamento in quota, e soprattutto un moderato wind shear (variazione di velocità e direzione del vento con la quota) in grado di aumentare la rotazione all’interno della cella temporalesca. In presenza di linee di convergenza, tipiche delle coste ioniche quando i venti locali si scontrano, la vorticità può intensificarsi ulteriormente e favorire la comparsa di strutture rotanti visibili.

È però fondamentale chiarire un punto, spesso confuso sui social: un funnel cloud non è automaticamente un tornado. Per parlare di tromba d’aria a tutti gli effetti serve l’accertamento del contatto con il suolo. Su terra, questo contatto si manifesta in modo evidente con sollevamento di polvere, detriti o vegetazione, mentre in mare si osserva generalmente uno spray ben definito (tromba marina). Al momento, non risultano segnalazioni certe di interazione con la superficie, né danni compatibili lungo l’asse di spostamento del temporale.

In questa fase, quindi, la classificazione più corretta resta quella di funnel cloud, ovvero un imbuto rotante in sospensione. Nelle prossime ore saranno determinanti eventuali foto e video da più punti di vista, testimonianze dirette e soprattutto verifiche sul territorio per capire se vi siano danni puntuali riconducibili a un vortice al suolo.

