Meteo, Roma sfiora i +21°C in quasi tutti i quadranti urbani: episodio sopra media, ma pienamente compatibile con la climatologia storica

Il termometro dell’auto segna valori da maniche corte, i parchi della Capitale si riempiono e la sensazione di una primavera anticipata è onnipresente. Oggi, mercoledì 25 febbraio 2026, Roma ha vissuto una giornata di sole pieno e temperature che hanno infranto la barriera dei +20°C in quasi tutti i quadranti urbani. Ma siamo davvero di fronte a un evento “mai visto”? Sebbene l’istinto suggerisca un’anomalia estrema, i dati storici e le serie climatologiche della città raccontano una storia più complessa: tra record lontani e una tendenza statistica che rende questi episodi più frequenti, ma non per questo inediti.

La mappa del caldo: dove la colonnina di mercurio è salita di più

L’analisi delle stazioni meteorologiche urbane mostra un quadro termico estremamente omogeneo, segno di una massa d’aria mite ben strutturata e di una compressione adiabatica tipica delle alte pressioni invernali.

Il picco della giornata si è registrato nel quadrante meridionale, storicamente più riparato dalle brezze marine e soggetto a un riscaldamento locale più accentuato. In particolare, la stazione di Castello della Cecchignola ha toccato +20,9°C, probabilmente il valore massimo dell’intera area metropolitana.

Ecco il dettaglio delle massime rilevate oggi dalla rete professionale:

Castello della Cecchignola (Sud interno): + 20,9°C

(Sud interno): Tor Carbone (Sud collinare): + 20,6°C

(Sud collinare): Nuovo Salario (Nord): + 20,5°C

(Nord): Piazza San Saturnino (Trieste) (Nord interno): + 20,5°C

(Nord interno): Porta Maggiore (Est centrale): + 20,4°C

(Est centrale): EUR – Laurentina (Sud): + 20,4°C

(Sud): Pigneto (Est): + 20,4°C

(Est): San Giovanni (Centro-Sud): + 20,3°C

(Centro-Sud): Ferratella (Sud periferia): +20,2°C

Le minime della mattinata, attestate tra +11 e +12°C, hanno garantito un risveglio decisamente dolce, con un’escursione termica moderata che ha reso la percezione del caldo più persistente nelle ore centrali del giorno.

Analisi climatologica: un’anomalia di +7°C, ma senza record

Per capire quanto sia “strano” questo 25 febbraio bisogna guardare alle medie trentennali. Normalmente, a Roma, le massime di febbraio oscillano tra +12 e +13°C, con minime che faticano a superare i +5°C.

Oggi lo scarto è stato di circa 6–7°C sopra la media: un valore notevole, ma che non scalfisce i record storici. Molti romani ricordano il febbraio 2019, quando si registrarono punte di +21,6°C e si parlò di uno dei febbraio più caldi di lungo periodo.

Andando più indietro nel tempo, emerge che la soglia dei +20°C è stata superata con margini ben più ampi:

28 febbraio 1946 : Roma Ciampino raggiunse + 23,0°C .

: raggiunse . 23 febbraio 1990: Roma Urbe toccò +23,6°C , quasi 3°C oltre i valori odierni.

Questi numeri indicano che il clima di Roma possiede intrinsecamente la capacità di generare fiammate miti a fine inverno, spesso legate a rimonte dell’anticiclone subtropicale o a venti di caduta che riscaldano l’aria scendendo dai rilievi appenninici.

I “primi +20°C”: un appuntamento ‘fisso’

Esiste una vera e propria “psicologia della soglia” quando il termometro tocca i +20°C: per molti è il segnale della fine dell’inverno. Dal punto di vista climatologico, però, per Roma si tratta di una ricorrenza statistica, soprattutto nella terza decade di febbraio, quando il sole è più alto e le prime avvezioni calde diventano più frequenti.

In alcune annate particolarmente miti questo limite è stato superato persino a gennaio; in stagioni più fredde, invece, occorre attendere metà marzo. I +20°C di oggi non rappresentano un “inizio anticipato dell’estate”, ma la variabilità tardo-invernale di una città mediterranea.

Il ruolo del cambiamento climatico: frequenza vs intensità

Se +20°C a febbraio si vedevano anche nel passato, cosa sta cambiando davvero? La risposta non risiede nel singolo picco, ma nella statistica dei grandi numeri.

Dagli anni Settanta a oggi, la temperatura media annua di Roma è cresciuta di oltre 1°C. Questo non significa che ogni inverno avrà giornate da +25–30°C, ma che la probabilità di vivere episodi come quello odierno è aumentata in modo sensibile.

Ciò che prima poteva apparire come un evento raro, oggi tende a ripresentarsi con maggiore continuità: la differenza la fa la frequenza, non necessariamente l’intensità del singolo episodio. Il segnale si legge nella facilità con cui l’anticiclone staziona sul Mediterraneo, ostacolando perturbazioni atlantiche e colate fredde.

Cosa aspettarsi per le prossime settimane?

Nonostante il tepore odierno, la prudenza resta d’obbligo: tra febbraio e marzo i colpi di coda dell’inverno sono sempre possibili. Tuttavia, il trend recente suggerisce una maggiore resistenza delle alte pressioni, con eventuali irruzioni fredde più brevi e isolate.

In conclusione, la giornata di oggi a Roma è stata una parentesi primaverile piacevole e pienamente compatibile con la climatologia locale. Il vero tema non è il singolo pomeriggio oltre i +20°C, ma quanto spesso stiamo iniziando ad abituarci a togliere il cappotto prima del tempo.

