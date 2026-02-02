Meteo Romania, gelo a Bucarest e nel Sud dell’Ilfov: neve, freddo e vento da Nord/Est | FOTO

La mattinata odierna ha restituito a Bucarest e all’area metropolitana di Ilfov, inclusa la località di 1 Decembrie, un quadro meteorologico pienamente invernale, con neve diffusa, temperature rigidissime e condizioni atmosferiche degne delle fasi più severe della stagione fredda continentale. Fin dalle prime ore del giorno, tra l’alba e la fascia 8:00–9:00, la capitale romena si è risvegliata sotto una copertura nevosa compatta, accompagnata da valori termici ampiamente sotto lo zero. Le stazioni urbane e periurbane hanno registrato temperature comprese tra –8 e –7 °C, con una lenta e graduale risalita nel corso della mattinata, senza però alcun reale alleggerimento della sensazione di freddo. Le massime diurne, infatti, sono attese non oltre –3 / –4 °C, mantenendo l’intera giornata in un regime gelido.

A rendere l’atmosfera ancora più severa è intervenuta una ventilazione moderata da nord-est, con raffiche comprese tra 25 e 35 km/h, responsabile di un marcato abbassamento della temperatura percepita. Il cosiddetto wind chill ha fatto avvertire un freddo ben più intenso di quello indicato dai termometri, creando disagi termici evidenti, soprattutto nelle aree più esposte e lungo gli assi stradali aperti.

Sul fronte delle precipitazioni, l’episodio nevoso più significativo si è concentrato nella notte tra il 1° e il 2 febbraio, quando tra le 22:40 e le prime ore del mattino si sono susseguite nevicate continue e a tratti moderate. Gli accumuli hanno raggiunto 6–9 cm di neve fresca già entro l’alba, per poi stabilizzarsi su valori medi di 8–10 cm in città. Nelle zone periferiche e nell’Ilfov, il contributo del vento ha favorito accumuli leggermente superiori e irregolari, con piccoli cumuli e tratti di neve ventata.

Il cielo si è mantenuto coperto e compatto, tipico di una struttura frontale fredda in fase di progressivo indebolimento. La visibilità, seppur localmente ridotta durante le fasi di neve più fitta e per il sollevamento del manto da parte del vento, non ha raggiunto livelli critici tali da compromettere in modo severo la mobilità.

Nel complesso, si è trattato di un episodio interessante, che ha riportato Bucarest in un contesto di inverno pieno, generato dal passaggio di un sistema depressionario freddo associato a correnti nord-orientali continentali. Uno scenario coerente con la climatologia invernale dell’Europa orientale, ma che resta sempre di grande impatto per una grande capitale, soprattutto per le ripercussioni su traffico, servizi e vita quotidiana.