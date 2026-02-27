Meteo, saccatura atlantica verso Marocco e Algeria: sabbia del Sahara in sospensione e aumento del PM10 su Spagna, Sardegna e Sicilia

Nel corso dei prossimi giorni una saccatura di origine atlantica, in discesa verso la Penisola Iberica e i settori nord-occidentali del continente africano (Marocco, Algeria e Tunisia) tenderà a dividersi in due vortici di bassa pressione ben distinti. Questo genere di configurazione favorisce la risposta di venti meridionali intensi tra il Sahara e il Mediterraneo occidentale, capaci di sollevare grandi quantità di polvere desertica e di trasportarla verso nord. Di conseguenza, secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli fisico-matematici, all’inizio della prossima settimana è possibile un peggioramento delle condizioni meteorologiche con un distinto trasporto di polvere sahariana in quota principalmente su Spagna orientale, Baleari, Corsica, Sardegna e Sicilia, con cieli lattiginosi, visibilità ridotta e possibili piogge “sporche”. Proprio le minuscole dimensioni delle particelle permettono loro di restare in sospensione più a lungo e percorrere grandi distanze.

Questo pulviscolo proveniente dal deserto del Sahara, oltre alle piogge “sporche”, determina un peggioramento della qualità dell’aria: questi effetti si noteranno maggiormente al Centro-Sud Italia dove potremo avere un aumento dei valori di PM10, con possibili rischi respiratori per i soggetti sensibili.

La polvere del Sahara fornisce inoltre agli ecosistemi terrestri e marini importanti nutrienti come il ferro, un micronutriente necessario per la fotosintesi nei produttori primari marini come il fitoplancton e altri batteri marini.

