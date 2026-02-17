Meteo, situazione sempre più critica in Bulgaria: nevicate copiose e traffico in tilt tra Botevgrad, Sofia e Vratsa | FOTO

La situazione meteo in Bulgaria sta diventando sempre più delicata, soprattutto lungo uno dei corridoi stradali più trafficati del Paese: quello che collega Botevgrad a Sofia e prosegue verso Vratsa. Nelle ultime ore, un peggioramento di stampo pienamente invernale ha innescato nevicate rapide e localmente intense, con conseguenze immediate sulla circolazione. Dal punto di vista sinottico, l’episodio è legato al transito di un sistema perturbato organizzato, associato a un minimo ciclonico in spostamento verso est-nordest. L’ingresso di aria più fredda nei livelli medio-alti dell’atmosfera, combinato con un flusso umido nei bassi strati, ha creato un ambiente ideale per precipitazioni a prevalente carattere nevoso tra la Bulgaria settentrionale e quella occidentale.

In queste configurazioni, bastano poche ore per trasformare la neve in un problema operativo serio: la temperatura al suolo resta prossima allo zero, la precipitazione aumenta di intensità e la strada passa rapidamente da “bagnata” a imbiancata e scivolosa.

AccumulI in poche ore e traffico al collasso

Nell’area di Botevgrad, la neve ha iniziato ad accumularsi in tempi molto brevi, generando una combinazione critica: tasso di precipitazione elevato, traffico intenso e riduzione della capacità di deflusso dei veicoli. Il risultato è stato l’innesco di ingorghi importanti, con rallentamenti che in alcuni tratti rischiano di evolvere in veri e propri blocchi.

I segmenti più vulnerabili restano:

prima dell’innesto autostradale verso Sofia , dove il traffico tende a congestionarsi più facilmente;

, dove il traffico tende a congestionarsi più facilmente; la I-1 Sofia–Botevgrad , già penalizzata da limitazioni e criticità infrastrutturali;

, già penalizzata da limitazioni e criticità infrastrutturali; il tratto dopo Lyutidol verso Vratsa, notoriamente sensibile a incidenti e nevicate intense.

Nelle prossime ore rischio “bufera” sui tratti esposti

La fase più critica potrebbe non essere ancora conclusa. Il sistema perturbato è infatti previsto in ulteriore evoluzione, con possibile estensione delle nevicate verso la Bulgaria nord-centrale e nord-orientale. In caso di rinforzo del vento, alcuni settori potrebbero sperimentare condizioni tipiche da bufera di neve, con visibilità ridotta, accumuli irregolari e carreggiata che torna a coprirsi subito dopo i passaggi dei mezzi spartineve.

Raccomandazioni operative: cosa fare se si è in viaggio

In un contesto del genere, la prudenza non è un consiglio generico ma una misura concreta di sicurezza. Chi deve muoversi lungo questi assi dovrebbe:

evitare, se possibile, gli spostamenti nelle ore serali e notturne ;

; viaggiare con carburante sufficiente , acqua e abbigliamento caldo ;

, acqua e ; verificare la presenza di pneumatici invernali e catene (se richieste);

e catene (se richieste); seguire gli aggiornamenti ufficiali su traffico, chiusure e deviazioni.

Quando la neve cade forte e in modo improvviso, il rischio maggiore non è solo l’incidente, ma restare coinvolti in colonne di auto ferme per ore: una situazione che in inverno può diventare rapidamente un’emergenza.