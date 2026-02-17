Meteo, situazione sempre più critica in Bulgaria: nevicate copiose e traffico in tilt tra Botevgrad, Sofia e Vratsa | FOTO

Nevica forte sul Nord-Ovest del Paese e la situazione cambia in pochi minuti: accumuli rapidi, visibilità in calo e circolazione sempre più compromessa lungo gli assi principali verso la capitale

Caos Bulgaria

La situazione meteo in Bulgaria sta diventando sempre più delicata, soprattutto lungo uno dei corridoi stradali più trafficati del Paese: quello che collega Botevgrad a Sofia e prosegue verso Vratsa. Nelle ultime ore, un peggioramento di stampo pienamente invernale ha innescato nevicate rapide e localmente intense, con conseguenze immediate sulla circolazione. Dal punto di vista sinottico, l’episodio è legato al transito di un sistema perturbato organizzato, associato a un minimo ciclonico in spostamento verso est-nordest. L’ingresso di aria più fredda nei livelli medio-alti dell’atmosfera, combinato con un flusso umido nei bassi strati, ha creato un ambiente ideale per precipitazioni a prevalente carattere nevoso tra la Bulgaria settentrionale e quella occidentale.

Neve Bulgaria Sofia

In queste configurazioni, bastano poche ore per trasformare la neve in un problema operativo serio: la temperatura al suolo resta prossima allo zero, la precipitazione aumenta di intensità e la strada passa rapidamente da “bagnata” a imbiancata e scivolosa.

AccumulI in poche ore e traffico al collasso

Nell’area di Botevgrad, la neve ha iniziato ad accumularsi in tempi molto brevi, generando una combinazione critica: tasso di precipitazione elevato, traffico intenso e riduzione della capacità di deflusso dei veicoli. Il risultato è stato l’innesco di ingorghi importanti, con rallentamenti che in alcuni tratti rischiano di evolvere in veri e propri blocchi.

I segmenti più vulnerabili restano:

  • prima dell’innesto autostradale verso Sofia, dove il traffico tende a congestionarsi più facilmente;
  • la I-1 Sofia–Botevgrad, già penalizzata da limitazioni e criticità infrastrutturali;
  • il tratto dopo Lyutidol verso Vratsa, notoriamente sensibile a incidenti e nevicate intense.

Traffico in tilt Bulgaria

Nelle prossime ore rischio “bufera” sui tratti esposti

La fase più critica potrebbe non essere ancora conclusa. Il sistema perturbato è infatti previsto in ulteriore evoluzione, con possibile estensione delle nevicate verso la Bulgaria nord-centrale e nord-orientale. In caso di rinforzo del vento, alcuni settori potrebbero sperimentare condizioni tipiche da bufera di neve, con visibilità ridotta, accumuli irregolari e carreggiata che torna a coprirsi subito dopo i passaggi dei mezzi spartineve.

Raccomandazioni operative: cosa fare se si è in viaggio

In un contesto del genere, la prudenza non è un consiglio generico ma una misura concreta di sicurezza. Chi deve muoversi lungo questi assi dovrebbe:

  • evitare, se possibile, gli spostamenti nelle ore serali e notturne;
  • viaggiare con carburante sufficiente, acqua e abbigliamento caldo;
  • verificare la presenza di pneumatici invernali e catene (se richieste);
  • seguire gli aggiornamenti ufficiali su traffico, chiusure e deviazioni.

Quando la neve cade forte e in modo improvviso, il rischio maggiore non è solo l’incidente, ma restare coinvolti in colonne di auto ferme per ore: una situazione che in inverno può diventare rapidamente un’emergenza.

