Meteo, spettacolare tappeto di nebbia sul Tirreno: ecco perché le coste sono sparite sotto la coltre bianca mentre in montagna splende il sole

Guardate bene questa immagine satellitare: a prima vista sembrerebbe una giornata di maltempo. Eppure, se guardate con attenzione quella coltre bianca enorme che copre il Tirreno, noterete che non è una tempesta: è nebbia! Per la precisione, un colossale tappeto di nebbia d’avvezione. Siamo in presenza di un classico processo termodinamico. Masse d’aria più mite e carica di umidità scorrono sopra la superficie del mare, che in questo periodo presenta temperature superficiali inferiori. Lo strato d’aria a contatto con l’acqua si raffredda per conduzione fino a raggiungere la temperatura di rugiada (il cosiddetto dew point). Il vapore acqueo condensa in minuscole goccioline, originando banchi di nebbia che possono estendersi per centinaia di chilometri quadrati, come ben visibile tra la Sardegna e le coste tirreniche.

Inoltre, la nitidezza dei bordi della nebbia suggerisce la presenza di una forte inversione termica. L’Anticiclone delle Azzorre, infatti, sta esercitando una moderata subsidenza, che schiaccia l’umidità nei primi 300-500 metri della colonna d’aria. Si può notare come la nebbia “ristagni” lungo le coste laziali e toscane, faticando a penetrare nell’entroterra a causa della barriera orografica e del differente riscaldamento diurno della terraferma.

Dal punto di vista del telerilevamento, l’immagine è preziosa per distinguere altre ‘chicche’ meteorologiche. Il bianco brillante e “frastagliato” sulle Alpi indica il manto nevoso d’alta quota, mentre la quasi totale assenza di nubi sulla pianura Padana indica un’aria più secca nei bassi strati a causa del Favonio che ha ripulito il catino padano.

