Meteo Toscana: domani perturbazione in transito, precipitazioni diffuse

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso sulle zone centro settentrionali con precipitazioni sparse, in particolare dal pomeriggio, sulle province di Lucca e Massa e sull’Appennino settentrionale, con neve oltre 1300-1400 metri. Parzialmente nuvoloso su quelle centro meridionali con occasionali brevi piovaschi.

Venti: deboli meridionali in intensificazione sulla costa e in Arcipelago.

Mari: da poco mossi a mossi.

Temperature: in lieve flessione (11-13°C in pianura).

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso il transito di una perturbazione con precipitazioni diffuse nottetempo e al mattino. Nel pomeriggio schiarite a partire dalle zone occidentali con residue precipitazioni in esaurimento sulle zone interne. Neve solo sulle vette più alte dell’Appennino.

Venti: moderati o forti occidentali sulla costa centro-settentrionale, deboli nell’interno con rinforzi sui rilievi.

Mari: mossi o molto mossi i bacini a nord dell’Elba, fino ad agitati in serata.

Temperature: in sensibile aumento.

Giovedì 12 molto nuvoloso con rovesci sparsi in mattinata, maggior variabilità nel pomeriggio.

Venti: forti occidentali, di burrasca sulla costa e in Arcipelago.

Mari: agitati.

Temperature: stazionarie su valori al di sopra delle medie.

Venerdì 13 nuvolosità variabile.

Venti: venti moderati-forti occidentali.

Mari: molto mossi.

Temperature: minime in calo, massime in aumento (valori al di sopra delle medie).

