Meteo Toscana: domani piogge e temporali, temperature in calo

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi parzialmente nuvoloso al centro sud con addensamenti ancora consistenti in mattinata in Appennino, in particolare sui versanti orientali dove saranno possibili deboli e residue precipitazioni, nevose oltre 1100-1300 m. Ampie schiarite dalla tarda mattinata ovunque. Velato in serata con nubi in progressivo aumento dalla costa.

Venti: moderati da nord-est con rinforzi sui rilievi, in attenuazione dal pomeriggio e nuovo rotazione a sud ovest.

Mari: mossi, in particolare al largo. Attenuazione del moto ondoso sui bacini meridionali.

Temperature: in calo le minime e in aumento le massime.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani in mattinata molto nuvoloso o coperto con piogge sparse. Nel pomeriggio precipitazioni sulle zone centro-meridionali, anche a carattere di rovescio o locale temporale; generale miglioramento sulle zone nord-occidentali.

Venti: deboli variabili in prevalenza dai quadranti settentrionali.

Mari: molto mossi sul settore settentrionale, mossi su quello meridionale.

Temperature: in diminuzione.

Martedì 17 sereno salvo banchi di nebbia nella notte e al primo mattino su Valdarno medio e superiore.

Venti: deboli settentrionali con rinforzi su costa, Arcipelago e crinale appenninico settentrionale. Rotazione a sud-ovest dal pomeriggio con rinforzi su Arcipelago e costa centro-meridionale.

Mari: molto mossi o localmente agitati al largo.

Temperature: minime in calo sulle zone di pianura a causa dell’inversione termica, massime in aumento.

Mercoledì 18 nuvoloso per nubi basse che potranno da luogo a deboli piogge sulle zone centro-settentrionali.

Venti: deboli da sud, sud-ovest con rinforzi sulla costa centrale.

Mari: molto mossi sul settore settentrionale, mossi su quello meridionale.

Temperature: minime stazionarie con possibili gelate, massime in calo.

