Meteo Toscana: domani piogge sparse e temperature massime in calo

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso o coperto con piogge a partire dal pomeriggio e dalle zone costiere.

Venti: deboli di Scirocco con rinforzi sulla costa.

Mari: mossi.

Temperature: in lieve calo.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più probabili sulle zone costiere.

Venti: moderati da est/nord-est in attenuazione.

Mari: mossi al largo.

Temperature: minime in aumento e massime in calo.

Martedì 10 nuvoloso con piogge sparse più probabili dalla tarda mattinata a partire dalle zone di nord-ovest.

Venti: deboli occidentali

Mari: mossi.

Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie o in lieve calo.

Mercoledì 11 possibile transito di una nuova perturbazione con precipitazioni diffuse, soprattutto sulle zone centro-settentrionali.

Venti: deboli o moderati occidentali nell’interno, in ulteriore rinforzo sulla costa fino a forti di Libeccio a nord di Capraia.

Mari: mossi o molto mossi i bacini a nord dell’Elba.

Temperature: in aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.