Meteo Toscana: domani settimana al via con la pioggia

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso; locali nebbie nelle valli dell’interno in serata.

Venti: deboli nord-orientali con temporanei rinforzi nella prima parte della giornata.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani poco nuvoloso in mattinata, ma tendenza ad aumento della nuvolosità dal pomeriggio a partire dalla costa. Nel tardo pomeriggio, sera possibili deboli piogge sulle zone costiere e sul nord-ovest. Quota neve intorno a 1200 metri.

Venti: deboli di Scirocco in rinforzo sulla costa e sulle isole dal pomeriggio.

Mari: inizialmente tra poco mossi e mossi, ma con moto ondoso in aumento fino a mossi (molto mossi al largo) in serata.

Temperature: minime in calo con locali gelate, massime pressoché stazionarie.

Martedì 3 molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse tra la notte e il primo pomeriggio e, nuovamente, dalla tarda serata. Quota neve inizialmente intorno 1700-1800 metri, intorno a 1500 metri nel nuovo peggioramento serale.

Venti: moderati o forti di Scirocco, in attenuazione nella seconda parte della giornata.

Mari: molto mossi, tendenti a mossi.

Temperature: minime in sensibile aumento, massime pressoché stazionarie o in lieve aumento sulla costa.

Mercoledì 4 molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse. Neve oltre 1000-1200 metri o localmente a quote inferiori sull’Appennino Tosco-Emiliano.

Venti: deboli-moderati orientali, tendenti a ovest, nord-ovest nel pomeriggio-sera.

Mari: tra mossi e localmente molto mossi.

Temperature: in lieve calo nei valori massimi.

