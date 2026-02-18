Meteo Toscana: domani tornano pioggia e neve

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvolosità in aumento già dal mattino fino a cielo molto nuvoloso sulle zone centrali e su quelle settentrionali associato a precipitazioni sparse, generalmente di debole intensità.

Venti: deboli da sud, sud-ovest con rinforzi costa e Arcipelago.

Mari: molto mossi sul settore settentrionale, mossi su quello meridionale.

Temperature: in diminuzione.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani molto nuvoloso con precipitazioni in estensione o trasferimento dalla provincia di Massa al resto del territorio nel corso della mattinata; dal pomeriggio precipitazioni via via più sparse fino a esaurirsi in serata (neve inizialmente solo sulle vette più alte dell’Appennino, in calo fino a 1300-1400 metri quando tuttavia le precipitazioni risulteranno deboli, sparse e intermittenti).

Venti: meridionali, moderati nell’interno, fino a forti sulla costa. Rotazione a Maestrale o Ponente dal pomeriggio.

Mari: molto mossi.

Temperature: minime in sensibile aumento, senza grosse variazioni le massime.

Venerdì 20 prevalentemente poco nuvoloso fatta eccezione per nebbie e nubi basse mattutine e per addensamenti pomeridiani sui rilievi centro meridionali.

Venti: tra deboli e moderati settentrionali

Mari: molto mossi in attenuazione a mossi.

Temperature: in calo le minime, in aumento le massime.

Sabato 21 poco nuvoloso con transito di velature.

Venti: deboli con componente occidentale.

Mari: mossi.

Temperature: in calo con possibili gelate mattutine su pianure e vallate interne.

