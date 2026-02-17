Meteo Toscana: giovedì piogge diffuse e quota neve in calo

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso salvo foschie e nebbie mattutine nella notte e al primo mattino sulle vallate interne.

Venti: di Maestrale o Ponente, deboli-moderati nell’interno, fino a forti su Arcipelago e zone costiere.

Mari: molto mossi o localmente agitati al largo.

Temperature: in aumento le massime sulle pianure interne.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani molto nuvoloso per nubi basse che potranno dar luogo a deboli piogge sulle zone centro-settentrionali.

Venti: deboli da sud, sud-ovest con rinforzi sulla costa centrale.

Mari: molto mossi sul settore settentrionale, mossi su quello meridionale.

Temperature: minime in aumento, massime in calo.

Giovedì 19 molto nuvoloso con precipitazioni diffuse al mattino, più sparse dal pomeriggio (neve inizialmente oltre 1400 metri, in calo dal pomeriggio, fino a 800-900 metri), in serata e nottetempo.

Venti: meridionali, moderati nell’interno, fino a forti sulla costa. Rotazione a Maestrale dal pomeriggio.

Mari: molto mossi.

Temperature: stazionarie, in calo dalla sera.

Venerdì 20 sereno o poco nuvoloso.

Venti: moderati settentrionali

Mari: mossi.

Temperature: in calo le minime, in aumento le massime.

